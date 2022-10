Kam na střední školu? Nerozhodnutým napoví další setkání v kulturním domě Karlov

/FOTOGALERIE/ O tom, kam by mělo směřovat vzdělávání, na jehož konci by mohlo být zaměstnání, které baví, spousta dětí z vyšších ročníků základních škol rozhodnuta není. Třeba i pro to, že zvažují různé směry studia. Aby bylo jejich rozhodování co možná nejjednodušší, organizuje každoročně Úřad práce České republiky takzvanou burzu škol.

Burza škol v kulturním domě Karlov 2022. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner