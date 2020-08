To Benešákům přineslo hodně zlé krve. Prázdnou budovu v Dukelské ulici vedle mateřinky a základní školy totiž MV zařadilo mezi ty, kam bude možné umístit běžence z Afriky a Asie. Situace vygradovala podpisovou protestní akcí a skončila až na nátlak téměř dvaceti tisíc signatářů.

Pod peticí se sešlo dokonce více podpisů, než je v Benešově všech obyvatel. Příchod imigrantů je v tuto chvíli zažehnán, ale využití baráku pro shora uvedené úřady, se také neuskuteční. „Objekt nyní patří do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a ten ho chce přestavět pro potřeby justice,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský po jednáních se zástupci ÚZSVM.

Jeho slova potvrdil také Radek Ležatka, mluvčí ÚZSVM. „V současné době zpracováváme projekt na rekonstrukci s cílem přestěhovat tam orgány justice,“ uvedl s tím, že projekt přestavby by měl být dokončen letos na podzim. „Příští rok na jaře by mohly začít práce a pokud půjde vše dobře, na konci roku 2022 by se do objektu mohly přestěhovat okresní soud, okresní státní zastupitelství a také probační a mediační služba,“ vysvětlil mluvčí.

Z kasáren by se tak stal velký justiční palác. Přínosem by to bylo pro všechny tři složky státní správy. Ty nyní sídlí ve třech budovách po městě.

Pravděpodobně nejvíc by vydělal Okresní soud Benešov. Ten sídlí v justičním paláci na Masarykově náměstí. Historická budova dlouhodobě nesplňuje současné požadavky. Nemá bezbariérový přístup ani vlastní parkoviště. Nejednou se tak přímo na náměstí odehrávaly srdceryvné a hodně hlasité scény doprovázené jadrným slovníkem početných příbuzných, kteří se loučili s odsouzenými odváděnými do eskortních vozidel. Právě v Pražských kasárnách by po přestavbě objekt splňoval všechny požadavky včetně bezbariérovosti a také odděleného přístupu souzeného do jednací síně.

„Co bude s uvolněnými objekty, nevíme. Neoficiálně se hovoří o tom, že například justiční palác na náměstí stát nabídne městu. Žádná nabídka ale zatím nedorazila. Není proto jasné, zda bychom o takový objet měli zájem a na jeho rekonstrukci třeba i finanční sílu. Myslím, že objektů na rekonstrukci máme dost. Uvidíme ale, jestli nějaká nabídka přijde. Pak posoudíme, zda je pro nás přijatelná,“ dodal Roman Tichovský.