V dalším se pak zastavování vozidla policejní hlídkou proměnilo v honičku ukončenou nehodou pronásledovaných. A také rozsáhlým policejním pátráním po posádce, která se po bouračce rozprchla do okolí. Pomáhal při tom i policejní vrtulník.

To samozřejmě nenechalo chladnými právě policisty včetně kriminalistů, kteří zmiňované případy vyšetřovali a jeden z nich dosud neuzavřeli.

„Rozhodli jsem se reagovat na vzniklou situaci tím, že natočíme krátké video. Mladí dnes sledují především krátká videa a žijí sociálními sítěmi. Náš příspěvek by měl vést k jasnému, rychlému a odpovídajícímu přenosu s cílem takovému jednání mladých předcházet. Myslím, že to je jediná šance, jak zasáhnout cíleně tuto věkovou skupinu,“ míní Jaroslav Bican, preventista Policie ČR na Benešovsku, iniciátor projektu.

Režisér videa natáčeného v Benešově Daniel Vičan. | Video: Zdeněk Kellner

Tématem videa je, jak jinak, dopravní nehoda. Filmaři v čele s režisérem Danielem Vičanem, který je současně zdravotnický záchranář a předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže s působností i na přehradách Slapy či Orlík, sestavili dvě scény.

„V jedné z nich přítelkyně řidiče nehodu nepřežije, ve druhé jsou kamarádi řidiče po nehodě značně potlučení,“ představil režisér scénář. Současně připomněl, že tu verzi, která bude plnit záměr ideových autorů vybere nakonec Besip společně s policisty.

Natáčení videa pro Besip na benešovském dopravním hřišti. | Video: Zdeněk Kellner

Podle Jiřího Polomise, koordinátora Besipu pro Českou republiku, pro který snímek na benešovském dopravním hřišti ve čtvrtek 20. června do noci vznikal, k situacím dochází tak, že nezletilí v podstatě jen využívají šance, které se jim naskytnou.

„Děti totiž sledují akční filmy a hrají hry, kde se člověk, i když jednou přijde o život jen oklepe a hraje dál. Občas pak mladí řidiči mají pocit, že to tak funguje i v reálu. Říkáme tomu syndrom nesmrtelnosti,“ připomněl Jiří Polomis.

Natáčení videa pro Besip na benešovském dopravním hřišti. | Video: Zdeněk Kellner

Policejní preventista Jaroslav Bican by byl rád, kdyby se podařilo film dokončit ještě před prázdninami.

„Právě prázdniny jsou pro spoustu mladých obdobím s velkým množstvím volného času a nápadů. Jde nám o to, aby nesedali za volant, aby si uvědomili, že to pro ně může být legislativně stopka ježdění i na několik let. Ale samozřejmě jde především o to, že mohou někoho zabít nebo zranit a to pak má dopad na celý život,“ dodal policejní preventista.

Video bude mít k dispozici prvotně Besip, což je oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidský činitel. Činnost zaměřuje na celostátní kampaně a dopravní výchovu a v rámci ní se snímek natočený v Benešově dostane také do škol.

„Kampaň se primárně dostane na sociální sítě Ministerstva dopravy a převezme ji i Policie ČR. K vidění by měla být také v televizi,“ dodal režisér Daniel Vičan.