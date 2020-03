Potenciálně nakažení se totiž do polikliniky dostavují na doporučení hygieniků. Ti pacienty posílají na odběrné místo, které Středočeský kraj zřídil právě v poliklinice. Zatímco například v Kladně je odběrné místo mimo budovu nemocnice ve zdravotnickém stanu, v Benešově pro tyto účely slouží prostor bývalé veřejné internetové kavárny v přízemí objektu.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Vadí mi to nejen proto, že se do polikliniky scházejí pacienti s nebezpečnou chorobou, ale také principiálně. Poliklinika je majetkem města a nemá nic společného s nemocnicí, která patří kraji,“ vyjádřila nespokojenost Vlasta Chromá, vdova po bývalém prvním polistopadovém starostovi Benešova Mojmíru Chromém. Právě on za poměrně dramatických okolností dokázal ve stále ještě nejisté době začátku roku 1990 převzít objekt od ještě nedlouho před tím neomezeně vládnoucích komunistů. Pak se také do podzimu téhož roku zasadil o rychlou úpravu sekretariátu OV KSČ pro potřeby lékařů a pacientů.

Přehodnotí rozhodnutí krizového štábu?

O výtkách obyvatel proto jednala městská rada. Stížnosti tlumočil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička hejtmance Středočeského kraje, ale také zastupitelce Benešova Jaroslavě Pokorné Jermanové, tajemníkovi krajského krizovému štábu i jeho členům.

„Vyzvali jsme je, aby přehodnotili rozhodnutí krizového štábu z 15. března umístit odběrové místo v objektu městské polikliniky,“ potvrdil starosta Jaroslav Hlavnička.

Představitel města pak v dopise členům krizovému štábu kraje vysvětluje, že poliklinika je po nemocnici druhým centralizovaným místem poskytování lékařských a zdravotnických služeb občanům města a okolí.

„Pokud bude úsilí zdravotníků nemocnice soustředěno na boj s Covidem-19, potom je třeba zajistit pro Benešov a okolní obce dostatečné služby praktických a odborných lékařů a jejich bezpečné poskytování,“ uvedl starosta s tím, že by to tak nemohlo být v případě masových odběrů. Umístění odběrného místa je podle vedení města nevhodné také kvůli dispozičnímu řešení objektu. To například neumožňuje ani zajištění vhodného zázemí pro personál odběrového místa. Jediná místnost totiž nemá ani své vlastní oddělené sociální zařízení. To stávající slouží jak veřejnosti, tak odběrové službě. A pak je tu další, ještě vetší nebezpečí.

Rada města respektuje rozhodnutí krizového štábu

„Předpokládáme, že to dělají,“ dodal Jaroslav Hlavnička a připomněl že benešovská rada města respektuje rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje v této věci, ale je v nelehké situaci vůči občanům a čelí jejich oprávněné kritice.

Vedení města ale pouze nekritizuje. Nabízí také řešení. Tím by mělo být přemístění odběrného místa na parkoviště u plaveckého stadionu, kde je poblíž také pracoviště KHS a HZS Benešov.

„Na parkovišti je dostatek místa pro postavení odběrových i dekontaminačních stanů, auta klientů i ZZS. I s ohledem na předpokládané zvýšení množství odběrů by takové řešení bylo účelné a praktické,“ dodal benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Hejtmanka v umístění odběrného místa problém nevidí

Hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady kraje a také benešovská zastupitelka Jaroslava Pokorná Jermanová, ale problém v umístění odběrového místa nevidí. „Odběrové místo je bezproblémové, mimořádně zabezpečeno a pod trvalou kontrolou kamer městské policie. Vstup je řešen uzavřením chodníku a osoba, která přichází, jde z automobilu přímo do vyhrazeného prostoru a odběrové místnosti. V žádném případě tak nehrozí žádný kontakt s civilisty a jejich ohrožení,“ odpověděla jménem hejtmanky Helena Frintová z Oddělení styku s médii a veřejností Středočeského kraje.