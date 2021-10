Novou dřevěnou báň, kterou tesaři složili na zemi ze segmentů a pak ji po částech vyzdvihli pomocí jeřábu na věž „obklíčenou“ trubkovým lešením a tam znovu sestavili na správném místě, přijde celkem 165 metrů čtverečních měděného plechu o tloušťce 0,55 milimetru. Investor měl přitom také obrovské štěstí, materiál nakoupil ještě před tím, než jeho cena začala strmě stoupat.

„Jednotlivé plechy se přichytávají příponkami, což jsou měděné pásky a ty se přibíjejí do podbití ze dřeva měděnými hřebíčky,“ vysvětlil klempíř s tím, že spoje jednotlivých částí pláště báně se už nebudou letovat. „Je to zbytečné, vodotěsnost zajistí falcování, tedy ohnutí dvou plechů do sebe,“ dodal a jeho práci přímo na vrcholu věže pochválil také starosta obce Ivan Novák. „Dělají to moc hezky,“ zhodnotil.

Třicetimetrová věž kostela Všech svatých dostane nejen novou, dočasně bronzově červenou báň, jíž vystřídá zelená patina měděnky, ale čeká ji i nová fasáda. Na nákladech prací ve výši 2,8 milionu korun se z více než 90 procent podílí obec, svým dílem přispěli prostřednictvím sbírky věřící a část hradí i votická farnost Římskokatolické církve.

Obec Olbramovice dlouhodobě přispívá na údržbu a opravy kostela. Tak tomu bylo například i při vzniku systému cirkulace vzduchu, která zamezuje vlhnutí zdiva. „Hradili jsme ale i opravu střechy, vznik nové elektroinstalace a také obnovu výmalby kostela,“ sdělil olbramovický starosta a připomněl ještě, že práce na rekonstrukci věže jsou naplánované do konce října.