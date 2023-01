„Jsem voličkou pana Babiše a chci ho vidět naživo. Myslím, že to bude jiné než v televizi. V předvolební kampani mi vadí především to, jak se oba finalisté do sebe navážejí a házejí na sebe špínu. Přitom všude slyším, že mám volit pana Pavla. Já ale toho pána vůbec neznám a než se stal kandidátem na prezidenta, vůbec jsem nevěděla, že existuje. Možná budu mít po tomto setkání na pana Babiše jiný názor, ale myslím, že ne. Říká mi to vnitřní pocit. Pan Babiš mě zaujal, vím, že už něco dokázal, a myslím si, že je to slušný člověk. Naopak si nemyslím, jak tvrdí druzí, že jen lže a krade,“ sdělila.

Na debatu dorazil také bývalý ministr Karel Havlíček nebo bývala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Do sálu, kam se vejde zhruba 300 až 400 lidí, přišli nejen místní obyvatelé, ale také další lidé zdaleka.

Pan Václav se Deníku před debatou svěřil, že Babiš je nejlepší, a proto ho přišel podpořit. Barbara zase ocenila, že přijel do tak malého města.

Před benešovským divadlem také tiše protestovali jeho odpůrci. Jeden z nich, Tomáš Budil ale uvedl, že protestují, protože nesouhlasí s návštěvou Andreje Babiše v Benešově. Město podle něj není jeho baštou. „Myslím, že tu je více voličů Petra Pavla. Nesouhlasím, aby estébák a soudem usvědčený lhář byl na Hradě. Můj prezident to není, řekl Budil.

Přítomní ocenili příchod Andreje Babiše velkým potleskem a skandováním jeho příjmení. Ten hned ze začátku začal s tím, že v poslední debatě si generála namazal na chleba. „Jsem jediný kandidát, který usiluje o mír," řekl na začátku. Z davu se ale ozvalo, že to není pravda. Na to hned odpověděli Babišovi příznivci, že to pravda je.

Andrej Babiš se snažil přesvědčit publikum, že přesně ví, co by bylo dobré udělat pro lidi. Na to ale bylo z předsálí slyšet, jak křičí protestující. Znělo od nich: Babiš ven!