Podle středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové jsou nyní školy z 93 procent obsazené. To si premiér mohl na vlastní oči ověřit při další části pracovní cesty v benešovské Černoleské ulici, kde se setkal s ředitelkami integrované střední školy technické a střední zdravotnická školy.

„Hlavní sestra mi potvrdila můj selský rozum, že obor zdravotní sestra je hlavně o praxi,“ řekl Andrej Babiš a současně připomněl, že prý zafungoval příplatek státu na vícesměnný provoz, díky němuž už zdravotníci neodcházejí z regionů za prací do Prahy. „Nedostatek sester ale chceme řešit dál. Povedeme debatu o stipendiích i o příplatcích nebo zajištění ubytování,“ dodal.

Návštěvu v Benešově kvitovala i hejtmanka. Zmínila, že benešovská nemocnice je jedna z nejmenších, které kraj má. To sice potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ale zdůraznil, že benešovský ústav považuje za velmi klíčový.

„Středočeský kraj je jeden z mála, kde se počet obyvatel zvyšuje. Proto potřebujeme v kraji fungující zdravotnictví. Pokud by tomu tak nebylo, zvyšovalo by to tlak na nemocnice v Praze. Pro nás je důležité, aby benešovská nemocnice nabízela kvalitní základní péči i pro pacienty po mozkových příhodách, a proto se tu staví rehabilitační centrum,“ připomněl ministr.