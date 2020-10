Příležitost k vycházce do podzimem zbarvené přírody využili hojně také lidé z Podblanicka, kteří v mnoha případech zamířili na bájemi opředený Velký Blaník.

„Lidé normálně, co jsem viděl, chodí do přírody,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Louňovice pod Blaníkem Josef Jelínek a porovnal situaci s Prahou. „Jezdím v MHD a podívejte se, co se děje tam. Ve čtvrtek jsem vozil důchodce a ti jezdí na slevové akce jako blázni. Když je taková situace, proč nesedí doma?“ Rozohnil se starosta louňovických hasičů.

Monumentální hora s kótou 638 metrů opatřená na vrcholu dřevěnou téměř 30 metrů vysokou rozhlednou i tentokrát lákala k návštěvě. Parkoviště na úpatí hory provozuje také městys a parkovné tam kdysi vybírali i dobrovolní hasiči. Později pak úřadem najatí senioři. Dnes je parkoviště bezplatné, důchodci už tuto práci vykonávat nechtějí. Proto tam stojí auta lidí, kteří mají na výběr. Cestou na jih dorazí na Malý Blaník, severní trasou pak na vrchol Velkého Blaníku.

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Kellner

„Minulý týden byla rozhledna zavřená. Tentokrát už ale bylo otevřeno,“ potvrdil včera Václav Fejtek, starosta městyse Louňovice pod Blaníkem, který je majitelem rozhledny a pronajímá tamní bufet Vladimíru Babkovi, který vybírá pro městys vstupné na rozhlednu.

„Otevřel prodej přes výdejní okénko,“ popsal starosta a připomněl, že žádná masová účast při návštěvě hory nebyla a lidé se tam trousili spíš po skupinkách. „Takové, jak je to známé z fotografií po první vlně například ze Sněžky, to nebylo. Na jaře to na Blaníku vypadalo podobně jako na Sněžce, ale tentokrát přišlo o poznání méně návštěvníků,“ popsal louňovický starosta.

To potvrdil také nájemce bufetu na vrcholu hory Vladimír Babka. Zájemcům o víkendu prodával občerstvení jen z okénka, tedy přesně tak, jak nařizuje ministerstvo. Návštěvníky pustil i do rozhledny, ale řada jich na výstup rezignovala. „Čekačka“ totiž byla mnohem delší, než jindy. Běžně se pohledy z výšky kochá třeba i více než deset lidí. Tentokrát tam žádná tlačenice nepanovala.

„Pouštěl jsem je tam po dvou,“ vysvětlil Vladimír Babka a situaci o víkendu popsal jako mnohem klidnější než je běžné. „Lidé chodili po skupinkách, měli roušky a mohli si tu i vydezinfikovat ruce,“ dodal nájemce občerstvení.