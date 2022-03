„Vyčlenili jsme zhruba polovinu kapacity hotelové části objektu pro potřeby nešťastných lidí z Ukrajiny,“ uvedla Anna Doležalová, ředitelka Institut pro veřejnou správu Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra ČR (MV).

Váleční utečenci využívají celkem 109 lůžek, 64 z nich různě staré děti. Organizačně se podařilo zajistit chod zařízení tak, aby neobvyklá situace nenarušila zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, které tam nyní skládají úředníci.

Zajištěno i stravování

„Ubytované jsou tu děti s maminkami nebo prarodiči, ale největší část tvoří děti z dětských domovů se svými pěstouny. Pobyt zde organizují Vesničky SOS a někteří zpočátku ubytovaní už také odjeli jinam,“ sdělila Doležalová s tím, že v institutu mají ubytovaní zajištěna tři základní denní jídla.

FOTO: Silničářům přeje počasí. Část obchvatu Olbramovic má díky tomu už asfalt

Kromě nich mají v nově zřízeném komunitním centru k dispozici i svačiny či mléko a děti třeba i něco dobrého na zub.

Závidět ale není uprchlíkům co. Tak tak spasili holé životy a do Čech přijeli jen s tím, co měli na sobě nebo co se vešlo do příručních zavazadel, většinou jen batůžků na zádech. Také proto v institutu zřizovatel otevřel dvě šatny s oděvy. Doplňují se průběžně prostřednictvím sbírek. Jedna šatna slouží dospělým, druhá dětem.

Jsou mezi nimi i Maria a Milana, děti paní Iriny. Ta z rodného Charkova přijela do Benešova 7. března. „Jsem velice ráda, že jsme se ocitli na bezpečném místě. Hlavně oceňuji kvalitní a dobrou stravu pro děti. Moc vám za to děkuji,“ uvedla tichým hlasem mladá žena.

Její denní program je zatím stále stejný. Kolem půl osmé jde s dětmi na snídani a pak se je snaží vzdělávat. Také si s nimi hraje, nebo se jdou projít do zahrady institutu. Do školy a školky její děti zatím nechodí. „Setkala jsem se už s představiteli úřadů a chtěla bych děti umístit do mateřské a základní školy. A také bych se ráda sama naučila česky,“ dodala.

K dispozici je i herna

Obyvatelé Ukrajiny mohou využívat i počítače pro komunikaci s těmi, kteří zůstali doma a brání zemi před ruskou agresí. Děti mají k dispozici hernu, kterou institut vybavil novými hračkami, především plyšáky. Další hračky dodali dárci v rámci sbírky.

Odbor zdravotnického zabezpečení ministerstva vnitra zřídil v budově i provizorní ambulanci se zdravotní sestrou a záchranářem.

„Zajišťujeme primární zdravotní péči,“ vysvětlil Miloš Navrátil ze zdravotnického zařízení MV.

Středočeské památky: Návštěva bude letos o něco dražší, slibuje ale nové zážitky

Všichni lidé z Ukrajiny díky tomu prošli zdravotní prohlídkou a rentgenem plic a to také díky spolupráci s benešovskou Nemocnicí Rudolfa a Stefanie a také HZS Benešov. Právě ze špitálu do institutu každý den dochází ve svém volnu překládat paní Anna. Je zaměstnaná v benešovské nemocnici a žije v Česku už několik let. „Plánujeme tu spuštění výuky základů češtiny,“ sdělila ředitelka institutu.

Dlouhou chvíli děti zahánějí především hrou. Například v pátek 25. března budou mít program na místním hřišti s umělým povrchem, jehož se jako kouč zúčastní i Roman Hrubeš, náměstek ředitelky, dříve aktivní hokejista Berounských Medvědů. „Děti se pomalu rozkoukávají a zvykají si na prostředí. Na pátek jsem pro ně připravil tréninkovou jednotku a zahrajeme si i fotbal. Na dětech je hodně vidět, že jim chybí tátové,“ dodal.