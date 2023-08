Situace k tomu směřovala už několik let. Jenže kvůli legislativním překážkám se dlouho nic nedělo. V ulicích Benešova dál postávala nepojízdná auta a jejich majitelé, pokud je strážníci dohledali a vyzvali k odklizení vraku z pozemků města, čas od času výzvu uposlechli. Ale častěji nakonec odklizení takového vozu spadlo na město samotné.

Odtah autovraku na záchytné parkoviště v areálu Táborských kasáren v Benešově | Video: Deník/Zdeněk Kellner

Za plotem někdejších Táborských kasáren se postupně hromadila vozidla a rychle ubývalo místa pro další. Situace však nazrála a letos město podepsalo smlouvu s Exekutorským úřadem Benešov zastoupeným soudním exekutorem Ivou Vychopňovou. Na jejím základě se vraky, které splňují všechny zákonné požadavky pro exekuci, budou prodávat při dražbě. „Dražební jednání se nařizuje na středu šestého září,“ uvedl v dražební vyhlášce soudní exekutor. Přelomový moment pro Benešov, prodej aut, která si bude moci odvézt ten, kdo dá nejvíc, začne uvedený den v deset hodin v areálu záchytného parkoviště v Táborských kasárnách. Tedy tam, kde auta stojí od doby, kdy je tam složila odtahová služba.

K mání bude pět aut, klíčky od vozu nečekejte

Při premiérovém pokusu o prodej vraků bude ve hře pět vozidel. Škodovky Fabia a Felicia a také Ford Escort, Alfa Romeo a Fiat Punto. Jejich rok výroby dražební vyhláška neuvádí a nikdo z kompetentních také nepotvrdí, zda jsou vozidla schopna samostatné jízdy. Každopádně klíčky od vozu kupující čekat nemohou.

Náročný odtah: dostat autovrak ze zaplněného parkoviště nebylo úplně snadné

Představu o stavu aut si ale lze udělat například z jejich odhadní ceny. Nejlevnější Punto má nyní hodnotu 900 Kč. Nejvíc odhadce cení Alfu Romeo částkou 4500 korun. „Vyvolávací cena vozidel bude třetinou odhadní ceny,“ připomněl Luboš Kubela, který při exekuci vystoupí jako licitátor. Právě on také na místě dražby popíše stav dražených předmětů a stanoví také částky, které bude v případě zájmu nutné k vyvolávané sumě přihodit.

Dražba by měla městu zlevnit náklady

„Zúčastnil jsem se už několika dražeb autovraků a zájem veřejnosti se nikdy nedá odhadnout,“ přiznal a připustil, že pro město je důležité celý proces definitivně a co nejdříve ukončit. „Odtažením a uskladněním autovraku a samozřejmě i administrativním zpracováváním celého procesu městu vznikají náklady. Od dražby si proto slibujeme, když ne jejich vynulování, alespoň jejich snížení,“ připomněl benešovský místostarosta Jakub Hostek.

Návratnost vynaložených nákladů města na likvidaci autovraků téměř jistě nepřijde. To by se teoreticky mohlo stát v případě, že by dražené předměty měly vyšší vyvolávací cenu. Jenže to by takové zboží zase nikdo nechtěl. „Vraky proto kupcům nabízíme za přijatelné ceny a v případě, že se neprodají, dražbu opakujeme za nižší vyvolávací cenu. Proto je také velký předpoklad, že se předměty skutečně prodají,“ dodal Luboš Kubela.