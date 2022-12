Poslední den roku je sice obvykle běžným pracovním dnem, ale tentokrát připadá na sobotu. Všechny tři linky MHD ukončí od úterý 27. prosince do pátku 30. prosince provoz po 14 hodině.

Poslední spoj MHD 1 od Kauflandu pojede ve 14.41 hodin. Poslední spoj z Vlašimské ulice pojede ve 14.10 hodin. Spoje, které nepojedou, jsou v jízdním řádu označeny negativní časovou poznámkou č. 87, naopak pouze v těchto dnech pojedou spoje s poznámkou č. 86.

Na lince MHD 2 pojede poslední spoj od MŠ Úsměv na Spořilově ve 14.30 hodin, poslední spoj z ulice Jana Nohy ve 14.06 hodin. Mimořádně pouze mezi svátky pak pojedou spoje z Terminálu do Mariánovic v 15.10 a 15.20 hodin. Jde přitom o spoje, na kterých se do areálu ČSAD v Mariánovicích budou vracet autobusy z MHD 1 a MHD 3. Tyto spoje s poznámkou č. 86 nebudou po zbytek roku jezdit vůbec. Spoje s poznámkou č. 87 od 27. do 30. prosince nepojedou.

Na MHD 3 vyrazí poslední spoj z Bukové Lhoty ve 14.46 hodin a pojede mimořádně ve své pravidelné trase přes Zbožnici a Pomněnice. Poslední spoj z Terminálu pojede ve 14.19 hodin.