/FOTO, VIDEO/ Boj s větrnými mlýny připomínalo dosud úsilí benešovské radnice zbavit město dlouhodobě nepoužívaných vozidel. V cestě stojí zákony a stanovené dlouhé lhůty. Autovraky se tak množí na záchytném parkovišti. Jsou jich tam už bezmála dvě desítky. Město se však chystá ke kroku, který bude v Benešově premiérou: připravuje jejich dražbu.

Parkoviště vraků v Táborských kasárnách. | Video: Zdeněk Kellner

Odtah autovraku je procesem, který má daná přísná pravidla. Ta stanovují termíny, které nejsou zrovna krátké. Odtažení vozidla na záchytné parkoviště, které má Benešov v Táborských kasárnách, následuje teprve, když obeslaný vlastník vraku na výzvy městské policie k odstranění auta z veřejné komunikace nereaguje do tří měsíců. Na záchytném parkovišti však auto stojí další tři měsíce, než se s ním vůbec něco může začít dělat. „Už teď je tam sedmnáct vraků,“ potvrdil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Nová rozhledna: Na Trhový Štěpánov se místní i turisté podívají už letos z výšky

Celý tento proces navíc muže značně zkomplikovat další zádrhel. V případě, že vlastník vraku před koncem první tříměsíční lhůty s autem popojede kousek vedle, může celé kolečko výzev a lhůt začít nanovo. Majitel se totiž může ohánět tvrzením, že autem jezdí, což dokládá i různé místo jeho odstavení.

Vrak překážel na stavbě

A problematické může být i urychlování procesu. Velitel Městské policie Benešov Radek Stulík v této souvislosti připomněl případ z Hrubínovy ulice na Červených Vršcích, kde autovrak Škody Superb překážel při zdejších pracích na silnici. „Dělaly se nové povrchy vozovek a vrak bylo potřeba odtáhnout hned, aby práce mohly pokračovat. Silniční správní úřad ale nyní poukazuje na to, že tam výzva na odstranění vraku nevisela předepsanou dobu,“ dodal velitel. Když nakonec přece jen dojde na odtah, může město náklady na tuto operaci (a také ty za každý den skladování na zabezpečeném parkovišti) požadovat po majiteli. Jenže vymáhání podle zkušeností vedení města může trvat i několik let.

Cisterna s leteckým benzínem se po nárazu do svodidel převrátila u Olbramovic

Navíc ani odtah na záchytné parkoviště a splnění dalších podmínek vždy neznamená, že má město ve zbavováním se vraku volnou cestu, jak naznačil další případ přiblížený Radkem Stulíkem. „V Pražských kasárnách stál na městském pozemku vrak. Po doběhnutí lhůty na výzvu jsme ho odtáhli na záchytné parkoviště. Úřad však rozhodl, že auto sice stálo na majetku města, ne však na pozemní komunikaci, ale jen na ostatní ploše. Proto není možné ho zařadit do dražby,“ sdělil.

Chystá se první dražba autovraků

Avšak jiné autovraky do dražby mohou. A právě ta se může stát cestou, jak se může radnice autovraků zbavit. „Oslovili jsme exekutory, kteří by nám dražbu zprostředkovali,“ potvrdil místostarosta Jakub Hostek. Postup bude podle něj jednoduchý. Exekutor zhodnotí možnosti zpeněžení nepojízdného auta a to pak nabídne zájemcům. Získá ho ten, kdo za něj nabídne nejvyšší částku. Auta, která naopak budou naprosto nevyužitelná, město nechá ekologicky zlikvidovat.

Na dvou školách kraji se zvýší počet míst. Jedna z nich je v Benešově

Dražba autovraků se dosud v Benešově dosud nekonala. Podle velitele Radka Stulíka jsou už na první kolo připraveny čtyři autovraky. „S exekutorskou kanceláří máme smlouvu a dražba je připravena. Teď už jen čekáme na to, až si pan exekutor udělá čas,“ řekl velitel strážníků a dodal, že u ostatních vozidel se čeká na doběhnutí zákonné lhůty - a pak půjdou do prodeje také.

Zdroj: Deník/Zdeněk KellnerCílem dražby je umoření nákladů, které město s vraky má, včetně dvoutisícového poplatku pro exekutora za prodej jednoho vraku. Zatím však zůstává nezodpovězenou otázkou, zda se najde někdo, kdo by si často nepojízdný vůz koupil. Potenciálně by to mohli být majitelé auroservisů, kterým by se mohly hodit součástky autovraku na náhradní díly. Benešov samozřejmě nebude první městem, kde k dražbám vraků přistupují. V minulosti se takto autovraky dražily třeba v Praze, Bohumíně, Ústí nad Labem nebo ve středočeském Rakovníku. Ten například v loni únoru posílal do dražby hned pět vozidel.