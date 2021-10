Pořádný „šrumec“ na silnice Benešovska přinese od pátku 29. do neděle 31. října uzavření dálnice D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Hvězdonice. Tou dobou bude probíhat v rámci modernizace D1 rekonstrukce nadjezdu u Mirošovic a kvůli bezpečnosti musí být dálnice bez aut.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Objízdná trasa pro vozidla do 12 tun povede po silnici I/3 do Benešova a dále po II/112 na Struhařov a II/111 na Divišov. Nákladní auta nad 12 tun ale musí až do Tábora a na D1 se vrátí u Humpolce, na exitu 90.