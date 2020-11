Tribuna a atletický tunel v Benešově ještě nestojí, město by mělo vracet dotaci

/FOTOGALERIE/ Dotaci téměř osmadvacet milionů korun na tribunu s atletickým tunelem už sice benešovská radnice do stavby investovala, nyní ale hrozí, že peníze bude muset vracet. Dílo za bezmála osmapadesát milionů korun, na které přispělo ministerstvo školství, by podle dotačních podmínek mělo být dokončeno ještě letos. Stihnout se to však nedá.

Stavba tribuny s atletickým tunelem na stadionu Na Sladovce v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

„Dodavatel dělá, co může, ale je jasné, že do konce roku stavbu zcela nedokončí,“ přiznal benešovský místostarosta Roman Tichovský. Stavba začala až během letních prázdnin. Na dokončení v souladu s dotačními podmínkami tak městu zbyla pouze polovina roku. „Vlastní stavba bude sice do konce roku hotová, ale bude nezbytné pokračovat ještě dalšími záležitostmi, třeba omítkami. Do té doby nebude možné objekt používat. Nedodělky budeme dokončovat až zkraje příštího roku,“ vysvětlil místostarosta, co vedlo k žádosti města o prodloužení termínu, aby nemuselo dotaci vracet. Netvořické hřiště už leží na obecních pozemcích. Městys už může žádat o dotace Přečíst článek › Ani to ale nemusí na ministerské úředníky zapůsobit natolik, aby městu vyhověli. Nadějí zůstává, že v tom Benešov není sám. Hlavním důvodem, proč se stavba zdržela, je totiž koronavirová krize a s ní spojené problémy s dodávkami materiálu a narušenou spoluprací firem, které se na pracích podílely. Kromě covidové pohromy musela radnice řešit od začátku stavby i další problémy. Stavbu tribuny bylo kvůli podzemní vodě a geologickému podloží nutné zahájit jiným způsobem, než se původně počítalo. Hladina spodní vody tam totiž byla vyšší než u sousedního atletického oválu. „Statik navrhl úpravy hydroizolace běžeckého tunelu, kvůli tomu muselo být vytěženo více zeminy a následně zesílena betonové konstrukce,“ vysvětlila technické změny Pavla Novotná z benešovského odboru investic. Benešov řeší kam s odpady. Skládka u Přibyšic se naplní příští rok Přečíst článek › Objekt má dvě podlaží. V podzemním je tréninková běžecká čtyřdráha s tartanovým povrchem, pískovým doskočištěm a sociálním zázemím. V přízemí se nachází šest šaten s umývárnami, kancelář, společenská místnost, recepce, sociální zázemí pro veřejnost, technická místnost pro vzduchotechniku, vytápění a zásobník teplé vody. Projekt zahrnuje i zastřešenou tribunu s terasou, ze které může atletické závody sledovat až 260 sedících diváků.

