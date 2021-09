/FOTOGALERIE/ Zástupci města Benešov a sportovci slavnostně otevřeli v neděli 19. září běžecký tunel a zázemí nového městského atletického stadionu. Stavba trvala celkem dva roky a vyšla zhruba na 40 milionů korun. Stadion byl otevřen příkladně, a to 8. ročníkem Benešovského běžeckého festivalu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.