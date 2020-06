Akce měla původně stát 40 milionů, ale během několika měsíců se cena ještě o 12 milionů zvedala. „V tuto chvíli na takovou stavbu nemáme dost peněz, a to platí i v případě, že bychom získali dotaci šestadvacet milionů korun,“ uvedl tehdy místostarosta Roman Tichovský s tím, že ani tak není jisté, že se letos začne stavět.

Také proto se nakonec tribuna s atletickým tunelem uvnitř nedostala do rozpočtu města 2020. Do něj se však vešla opěrná zeď a sklad pro uložení atletického náčiní.„Z osmi firem, které se přihlásily do soutěže o zhotovitele jsme v radě vybrali společnost Sládek,“ potvrdil Roman Tichovský.

Jenže politici nakonec stavbě tunelu dala zelenou. Jenže dříve už začalo budování opěrné zdi a skladu poblíž krytého plaveckého bazénu. „Na atletický tunel jsme získali dotaci přes sedmadvacet milionů korun,“ vysvětlil místostarosta.

Celé dílo bude stát kolem 55 milionů korun a jen jeho stavební část 40 milionů. V pátek 12. června už byly hotové podkladní betony a začala pokládka hydroizolace. „Kvůli dotaci musí být akce dokončena ještě letos. Na kolaudaci máme čas do února 2021,“ dodal benešovský místostarosta.

Samotné dílo sleduje takříkajíc z první řady také správce atletického stadionu Jan Šíma. „Do dvou týdnů by mělo být dokončené armování základové desky a její vybetonování,“ popsal správce stadionu s tím, že bude následovat šalování a betonování obvodových zdí.

Do dokončené tribuny se pak vejde atletická čtyřdráha, na které bude možné pořádat oficiální závody. „Celý prostor bude dlouhý šestaosmdesát metrů a vejde se do něj plnohodnotná dráha vhodná pro hladkou šedesátku nebo závod s překážkami,“ potvrdil Jan Šíma.

„Bude tam ale také místo pro skok daleký a trojskok a dokonce i pro vrh koulí do cvičné stěny,“ dodal správce atletického stadionu s tím, že atletický klub hned po dokončení stavby připravuje první závody.

Kompletace sportoviště zapadá do celkové koncepce sportovního a relaxačního areálu Sladovka. Sportovcům už slouží nejen ovál atletického stadionu, ale také travnaté hřiště uvnitř, zimní stadion, krytý plavecký bazén nebo například pumptrack. Samotný objekt tribuny, v níž bude ukrytý v suterénu atletický tunel, bude mít dvě podlažími.

Povrch atletické kryté čtyřdráhové rozcvičovací dráhy bude, jak jinak, tartanový. Dálkařům tam poslouží i doskočiště s pískem. Nebude ale chybět ani šatna a sociální zázemí. V patře využijí sportovci šest samostatných šaten s umývárnami, rozhodčí nebo vyučující zase kancelář.

Objekt bude mít i společenskou místnost, recepci a hygienické zázemí pro veřejnost a bude v něm ukryta i technická místnost pro vzduchotechniku, vytápění a zásobník teplé vody. Na zastřešenou tribunu s terasou se posadí 260 lidí a dostanou se na ni, díky bezbariérovosti, také vozíčkáři.