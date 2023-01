Výsledek nedegraduje ani to, že Draňovice nepatří k největším sídlům. Žije v nich totiž jen 107 lidí. Obec nemá svou vlastní školu ani školku. Rodiče děti vozí do nedalekého Divišova. Že se jedná o ves mladou, průměrný věk činí 35,6 roku, dokládá i to, že dětí do 14 let tam žije téměř třetina – 29. Mužů je přitom 57, žen 50. Ve věku 15 až 64 let je Drahňovických 63, nad 65 let pak jen 15.