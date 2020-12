/FOTOGALERIE/ Žádný zmatek a docela hladký průběh, ale také dětský pláč. To bylo možné pozorovat a také slyšet ve středu 16. prosince dopoledne v Benešově při prvním „bezplatném“ testování veřejnosti na covid-19 pomocí antigenních testů v Benešově.

Antigenní testování na koronavirus v Benešově ve středu 16. prosince 2020. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Od středy se do něj zapojila i Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a protože práce šla zdravotníkům oblečeným do ochranných oděvů pěkně od ruky, před oběma odběrnými místy přístupnými vozidly z Erbenovy ulice, nestála dlouhá kolona. Sestavená do dvou desítek aut popojížděla jen v samotném areálu nemocnice a do Erbenovy ulice vozy už nezasahovaly.