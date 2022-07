Šťastné dětství ukončila tragédie

Malá Anička žila s rodiči a dvěma sestrami v Křekovicích, místní části Šebířova na pomezí Táborska a Benešovska. Její otec Josef Hons, tehdy mu bylo 37 let, byl jako řada dalších mužů v tomto malebném kopcovitém kraji mezi Voticemi, Vlašimí a Mladou Vožicí sedlákem. Rodina měla grunt 20 hektarů polí a lesů a chovala koně. Vydřeného hospodářství si nesmírně vážila. A právě to předznamenalo tragédii.

„Bylo mi sedm, když si pro tatínka přijeli v noci, že musí jít něco dosvědčit. Maminka plakala a nechtěla, aby odešel, ale ujišťoval ji, že se vrátí,“ vzpomíná se slzami v očích paní Anna.

Josefa Honse odvezla Státní bezpečnost (StB) do votického kláštera. V celách vyhnaných františkánů si zřídila cely vězeňské a také mučírny. V té době probíhala násilná kolektivizace a odpůrců kolchozů bylo v kraji hodně. Komunisté potřebovali sedláky zlomit. Do karet si přihráli takzvanou Slepičkovu aféru. František Slepička, syn sedláka z Jankovské Lhoty, vojenský zběh měl zavraždit v Kamberku komunistického funkcionáře Václava Burdu. Na to konto StB rozjela v kraji teror – zatýkání, výslechy, mučení, zastrašování, dlouholeté žaláře i popravy.

„Tatínka při výslechu 6. července 1951 utloukli,“ tvrdí Anna Voříšková na základě svědectví, které se rodině podařilo později získat od lékaře, který byl jeho spoluvězněm. „Tatínek měl proražený žaludek, ale do nemocnice ho přesto, že to lékař požadoval, neodvezli.“

Rodina se ale nedočkala ani nebožtíkova těla. Maminku, která o skonu muže neměla tušení, si komunisté předvolali na národní výbor. Odjela tam i s dcerami. „Jako dneska si to pamatuji. Na stole ležela velká kožená kabela a z ní vyndali před maminkou urnu,“ vypráví.

Josefova manželka se zhroutila. Půl roku se léčila na psychiatrické klinice v Bohnicích. Děti našly útočiště u příbuzných. Nejstarší z děvčat žilo u babičky ve Šlapánově, Anna v Daměnicích u otcovy sestry a třetí, dvouletá sestra v Načeradciu další otcovy sestry.

Nesměla do školy

Ústrků se ale rodina nezbavila ani po smrti živitele. Starší sestra se sice ještě vyučila švadlenou, Anna jako dcera kulaka ale do obchodní školy nesměla. „Byla to zlá doba, je dobře, že už je pryč,“ dodala Anna Voříšková, která se nakonec vyučila kuchařkou a celý aktivní život strávila v dětském domově v ratměřickém zámku.

