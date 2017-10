ANKETA: Jdete k volbám?

Benešovsko - Ptali jsme se obyvatelů Benešovska, jestli půjdou k volbám.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Jaroslav Pelíšek, Krňany, podnikatel (herec, kaskadér)

Tentokrát bohužel volit nepůjdu, jsem pracovně v Holandsku a jsem tady úplně odříznutý od světa, takže nemám ani možnost. Volební průkaz jsem si nevyřídil, ale i kdybych ho měl, neměl bych čas kvůli hlasování jet na ambasádu.

Tomáš Hurt, Benešov, žokej

Mám v plánu jít volit i s manželkou. Muselo by se něco stát, třeba nějaké nenadálé pracovní záležitosti, abych nakonec volit nešel. Pravidelně k volbám sice nechodím, ale tentokrát mi připadá vhodné, jít hlasovat. Doufám, že se nic nepokazí.

Libor Podmol, Freestyle motokros

Jdu k volbám, protože chci, aby můj hlas dostala strana, která mi je svými názory blízká a ne strana, se kterou nesouhlasím. Té vlastně hlas dám, když se k volbám nedostavím.

Iveta Filipová, Chmelná, hasička z SDH Chmelná, 1. vicemiss hasiček Středočeského kraje 2017

Volit zástupce do Poslanecké sněmovny jdu letos poprvé. Volila jsem již před dvěma lety, ale co týče Poslanecké sněmovny, to je pro mě letos premiéra. Chci využít toho, že již mohu vyjádřit svůj názor. Volit jdu proto, že chci také rozhodnout, kdo bude v naší zemi vládnout.

Zuzana Koubková, Louňovice pod Blaníkem, spisovatelka historických románů

Volit půjdu určitě, hned jak začnou pouštět do volební místnosti. Potom jedu na chatu. Volit chodím pravidelně a jako vždy chci využít šance, že mohu rozhodnout, co se bude v České republice nadále dít. Politickou stranu vybírám s rozmyslem, pročítám si i jejich volební program.