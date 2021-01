Zdroj: DENÍK/Zdeněk KellnerVeronika Kahounová

rodičovská dovolená

Uvítala bych, kdyby tu na dětském hřišti bylo více podlejzaček pro děti. Docela mi ale chybí také oplocení tohoto hřiště vedle pivovaru, protože když se děti rozeběhnou k silnici, je to nebezpečné. Naopak je hodně super, že tu máme školu i školku a nemusí se nikam dojíždět.



Tereza Spurná

rodičovská dovolená

Musím se přiznat, že v Louňovicích mi opravdu nic nechybí. Žije se nám tu dobře fajn a jsme tu spokojení. Oplocení kolem dětského hřiště by bylo fajn, ale jsme rádi i za to, že tu hřiště vůbec je. Jinde nemají ani to. Louňovice jsou stoprocentně dobré místo pro život.

Lucie Sedláková

studentka vysoké školy

Mohly by tu být silnice v lepším stavu. Stálo by také za to udělat nějakou změnu na náměstí. Připadá mi to jako hodně bezútěšné místo. Proměnou by tam mohl projí park a přizpůsobit ho k setkávání lidí a myslím, že by se oblíbená stala také kavárna.

Jak se žije v Louňovicích pod Blaníkem vám? Co vás tam trápí, nebo naopak čím se městys může pochlubit? Své postřehy můžete napsat na e-mailovou adresu zdenek.kellner@denik.cz.