Jana Zelenková

předsedkyně spolku, Votice

Jana ZelenkováZdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Určitě by v novém volebním období mělo pokračovat to započaté v tomto a dál by se mělo hledat to, co lidem ve Voticích zpříjemní život. Domnívám se, že důležitá bude také obnova místních komunikací a rozvoj občanské vybavenosti.