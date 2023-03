Potvrdila to tisková referentka nemocnice Markéta Zikmundová. „Ambulance oddělení ORL, chirurgie hlavy a krku se dočasně přestěhovaly z přízemí pavilonu chirurgie s označením CH do čtvrtého patra budovy B,“ sdělila.

Budova B stojí proti nemocniční lékárně a pacienti v ní najdou také očkovací centrum proti onemocnění covid 19.

Na místě do podzimu 2024

Ambulance ORL zahájí provoz v nových prostorech už v pondělí 6. března. Lékaři v nich budou ordinovat až do podzimu 2024. Ke stěhování přikročilo vedení nemocnice kvůli přístavbě chirurgického pavilonu. Právě příští rok na podzim je plánované dokončení stavby a v tu dobu by se oddělení ORL mělo zase vrátit na původní místo v pavilonu CH.

Tam i nadále zůstává lůžkové oddělení ORL ve 4. patře. Na stejném patře funguje nově také ORL pohotovost a pacienti vchod do ní najdou od velkých výtahů.

Hlavní vstup do pavilonu je od vrátnice vlevo dolů, kde se nachází výtah. Ordinační doba ambulance je od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin.

„Akutní pacienti ale budou už od 14 hodin ošetřeni na pohotovosti ve čtvrtém patře v budově CH,“ dodala Zikmundová s tím, že pohotovost má ordinační hodiny od pondělí do pátku od 14 hodin do 8 hodin ráno druhého dne a o víkendu je k dispozici pacientům po celých 24 hodin.