/FOTO, VIDEO/ Vrátit cestám jejich někdejší podobu se už řadu let snaží také ve Voticích. Radnice v souvislosti s tím vysazuje kolem místních komunikací aleje nových, většinou ovocných stromů.

Dosazování prořídlé aleje u Větrova. | Video: Zdeněk Kellner

Jedním z takových míst se už před třemi roky stala také úzká asfaltová silnička mezi osadami Větrov a Mysletice, spojující krajské silnice druhé třídy z Votic do Jankova a do Neustupova. „Bohužel určité procento tehdy vysazených stromků nepřežilo,“ potvrdil Zdeněk Poula, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Votice. „Tehdy v roce 2020 jich tu bylo v jednostranné aleji vysazeno s podporou dotace Státního fondu životního prostředí pětašedesát,“ dodal.

Proč stromky nepřežily, není zcela jasné

Právě Zdeněk Poula společně s dalšími šesti kolegy z odboru vyrazili za město, aby prořídlou alej doplnili novými stromky. Proč některé stromky nepřežily ani tři roky, není zcela jasné. S největší pravděpodobností ale kvůli počínání člověka. Jaké druhy kam brigádníci doplní, není na jejich libovůli.

Dosazování prořídlého jednostranného stromořadí u místní komunikace u Větrova.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Určuje to původní projekt, který k tomu vypracoval Český svaz ochránců přírody Vlašim.„Právě u této cesty jsou vysazené jabloně, hrušně a švestky. Jsou to vysokokmenné sazenice, které by tady na tomto velmi větrném místě mohly vydržet. Nejsou to ale žádné speciální odrůdy, jen běžně dostupné v jakémkoliv zahradnictví,“ vysvětlil úředník s tím, že během této jedné akce se na místo vrátí devatenáct ovocných stromků.

Podobných míst je více

Ty rostou ale jen na místech, kde je vlastníci půdy povolili městu vysadit. Proto alej není po celé délce místní komunikace. Podobných míst, tedy částečně poškozených alejí, je podle Zdeňka Pouly kolem Votic více. I tam by mělo dojít k obnově krajinotvorného prvku. Kdo se toho chopí, ale není jasné. Dříve stromy v rámci projektu sázeli lidé bez zaměstnání evidovaní na úřadu práce. Takové už dnes městský úřad nesežene. Právě proto se úřednici sami chopili rýčů a lopat a dobrovolně vyměnili kancelářskou práci za tu v terénu.

„Pokud by se objednala na práci nějaká firma, bylo by to dost nákladné a takto my alespoň šetříme výdaje města,“ vysvětlil Zdeněk Poula. Další aleje u Votic, například lipová, roste u cesty z Beztahova do Košovic. Osm stromořadí vysazených letos na jaře zdobí zase silnice v okolí Budenína a Kaliště. „Tam roste stromů několik set a aleje jsou tam složené jak z ovocných, tak okrasných dřevin,“ dodal Zdeněk Poula.