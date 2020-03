Lidé se kvůli tomu mohou dostat do prekérní situace. S propadlou občankou nikdo nevyzvedne třeba ani doporučený dopis. „Ale také důchod a nevyřídí si ani hypotéku nebo půjčku,“ připomněla Magda Zacharieva s tím, že menší problém je například u propadlých řidičských průkazů. Ty s ukončením doby platnosti nezanikají. Řidičům ale na silnicích hrozí od policistů pokuta.

Nahrazení propadlé občanky novou je v běžné situaci banalitou. Nyní je to docela problém. „K podání žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas i jejich vyzvednutí se musí každý dostavit osobně kvůli pořízení fotografie a podepsání žádosti,“ stojí v pravidlech vyvěšených na úřadech.

A protože také na úřady se nesmí nyní chodit bez roušky, je tu další zádrhel. „Žadatel při kontaktu s úředníkem sedí v kabince a pro focení si samozřejmě musí sundat roušku nebo respirátor. Také proto třeba v úterý 17. března za celé Česko žádalo o vydání průkazu jen dvanáct lidí. Divím se, že do toho někteří odvážlivci vůbec šli,“ zhodnotila tajemnice.

ORP čekají na nový pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten by měl určit, zda vydávání OP patří mezi neodkladné úkony, jejichž nevyřízení ohrožuje zdraví a život. „Pokud by situace s omezením vycházet trvala delší dobu, museli bychom to technicky, třeba v nějaké dekontaminační místnosti, vyřešit,“ dodala Magda Zacharieva.

Se situací se musí vyrovnávat i ve Vlašimi, kam lidé do úřadu raději příliš nechodí. „Máme s omezeným provozem otevřenou podatelnu a pokladnu a v úterý tam přišli jen dva lidé,“ sdělil starosta Luděk Jeništa.

Dotazy úřad vyřizuje, i když je řada úředníků doma. Na jejich telefony jsou přesměrovaná čísla úřadu. „Pokud by někdo potřeboval nutně vyřešit propadlou občanku, jsme schopni telefonicky, přes vedoucí vnitřního oddělení, požadavek vyřídit,“ ujistil starosta.

Také ve Voticích lze vydávání OP řešit individuálně. Už u vchodu úřadu se pověřený pracovník dotazuje, co přesně lidé potřebují a zda je požadavek opravdu nutný. A pokud by bylo potřeba vyfotit žadatele o OP, bylo by pak nutné kukaň, kde k tomu dochází, vydezinfikovat.

Ale propadlý OP není jediný problém, kvůli kterému se senioři nemusí dostat ke své penzi. „Řešili jsme i to, že doručovatelka nechtěla za důchodci vstupovat do domů s pečovatelskou službou. Vedoucí oddělení sociálního nakonec zajistila dohodu s poštou, takže vše funguje, jak má. Je to mnohem lepší, než kdyby se důchodci hromadně trousili na poštu,“ dodal votický starosta Jiří Slavík.