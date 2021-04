Čína, USA, celá Evropa, včetně Balkánu. Všude informují o skonu českého 56letého multimiliardáře Petra Kellnera, který zahynul při letecké katastrofě v soboru podvečer na Aljašce. „Smrt miliardáře zanechává v nejistotě obchodní impérium, které sahá od České republiky přes střední a východní Evropu až po Rusko a Čínu,“ napsal Balkan Insight. K obavám, co se bude nyní dít s Kellnerovými firmami, se přidal i čínský byznysový web CGTN ad.

„Před Kellnerovou smrtí připravovala společnost dva významné obchody, které měly mít zásadní dopad na skupinu,“ upozornil v této souvislosti dobře informovaných Bloomberg. Podle amerického serveru se vyjednává o prodeji českých a slovenských aktiv společnosti Moneta Money Bank.

Zpravodaj BBC v Praze Rob Cameron v této souvislosti připomněl Kellnerovy začátky, kdy po revoluci začínal s prodejem kancelářských potřeb. „Tajnůstkář Kellner v 90. letech zbohatl, když s pomocí svého investičního fondu získal kontrolní podíl v největší pojišťovací společnosti v zemi v České pojišťovně,“ popisoval podnikatelovy začátky zpravodaj BBC.

Petr Kellner v posledních letech propadl adrenalinovému heliskiingu, tedy sportu, při němž vás vrtulník odveze na osamocenou horu a vy s ní na lyžích – v případě Kellnera na snowboardu – sjedete. Zatím z nezjištěných důvodů se vrtulník při sobotní výpravě zřítil na aljašském ledovci Knik východně od Anchorage. „Tragédie je poslední nehodou extrémního sportu, v němž není prostor pro sebemenší chybu. Lety do pustých hor s nedotčeným prašanem jsou známé svými enormními cenami a rizikem,“ napsal k pádu vrtulníku The New York Times.

AP: Těla vyprostili dobrovolníci

Podle americké agentury AP těla v neděli vyprostili dobrovolníci z Aljašské horské záchranné služby, dočasný zákaz letů nad oblastí byl zrušen. The Washington Post informoval, že v pondělí se začne incident vyšetřovat.

„Nyní musíme dostat vrak vrtulníku z hor. Předpověď počasí ale není dobrá, nevím, zda to stihneme, než začne opět sněžit. Uvidíme podle situace během týdne,“ řekl v neděli pro The Alaska News hlavní vyšetřovatel Clint Johnson. V pondělí by podle něho měl být sestaven vyšetřovací tým.

O úmrtí Petra Kellnera informovali i naši sousedé. Slovenský deník SME připomněl jeho majetkové poměry a fakt, že ovládal v zastřešující společnosti PPF Group 98,93 procenta. Německý Handesblatt popsal Kellnera jako muže bez tváře, kvůli absolutními nedostatku jeho aktuálních fotografií. Zároveň upozornil na poslední výroční zprávu Kellnerovy společnosti PPF, kde se její většinový vlastník zamýšlel nad souvislostmi lidského života a covidové pandemie. „Všichni nyní více přemýšlíme, co je v našem životě opravdu důležité,“ citoval německý deník zprávu. Nejenom polská televize Polsat pak poukázala na jeho charitativní činnost.

„Byl ale také jednou z pěti nejvlivnějších osob v Česku,“ dodal pro pochopení rozporuplnosti podnikatelovy pověsti Polsat News.