Mrazivé předtuchy

Poznámku napsal v roce 1995 právní poradce princezny z Walesu Victor Mishcon. Deník The Independent informuje, že se má jednat o záznam setkání princezny s Mishconem a její tehdejší osobní sekretářkou. Diana se jim na schůzce svěřila, že podle informací svého zdroje se jí někdo chce do dubna 1996 zbavit. Dokonce řekla, že to bude prostřednictvím autonehody, která ji buď zabije, nebo zraní.

Princezna z Walesu zemřela při autonehodě v Paříži jednatřicátého srpna 1997. Mishcon vzkaz předal důstojníkům Metropolitní policie už v roce 1997, ti jej poté uzavřeli do sejfu. K francouzským orgánům, které vyšetřovaly Dianinu smrt, se však dostal až o šest let později.

Zdroj: Youtube

Portál Daily Mail doplňuje, že o vzkazu se o deset let poté dozvěděli také sourozenci princezny a později i princ William a Harry. Dopis s mrazivou předtuchou vyšel najevo poté, co Dianin komorník Paul Burrell prozradil, že vlastní podobné psaní od Diany, kde předpovídala svou smrt. Napsala jej v říjnu 1996, dva měsíce po rozvodu s princem Charlesem. Zmínila v něm, že plánoval autonehodu, selhání brzd, a dokonce vážné poranění hlavy své bývalé ženy.

Tragická nehoda

V roce 2006 vedl bývalý komisař Met Lord Stevens operaci Paget, která se zaměřila na konspirační teorie, které vznikly kolem autonehody. Později téhož roku taky informoval její dva syny, prince Williama a Harryho o podrobných zjištěních. Později řekl, že to pro ně bylo „obtížné a emocionální sezení“ a uvedl, že o mnoha okolnostech ani nevěděli. Operace Paget uzavřela Dianinu smrt jako tragickou nehodu. Lord Stevens nakonec usoudil, že neexistuje žádný důkaz o spiknutí. Se „stoprocentní jistotou“ tvrdil, že smrt princezny Diany nebyla úmyslná.

Při vyšetřování v roce 2008 se zjistilo, že Diana byla usmrcena kvůli hrubé nedbalosti při řízení. Řidič Henri Paul sedl za volant, když měl v krvi koktejl alkoholu a léků na předpis. Stejně jako princeznin partner Dodi Al-Fayed autonehodu nepřežil.

Seriál, který vznikl v koprodukci Channelu 4 a Discovery Plus, bude vyprávět o situaci policejního vyšetřování po Dianině smrti. Údajně bude zkoumat „jak mocní jedinci, tisk a internet vytvořili a podnítili konspirační teorie, které přebily fakta a zpochybnily samotnou podstatu pravdy".

Vrak vozu, ve kterém zemřela princezna Diana.Zdroj: ČTK/ABACA/ABACA

Spolupráce s charitou a strach o život

Princezna Diana se narodila v roce 1961. Ve svých dvaceti letech se provdala za prince z Walesu, se kterým měla dva syny. K rozvodu došlo v srpnu roku 1996, avšak už několik let předtím žili Diana a Charles odděleně. I po rozvodu byla Diana považována za člena královské rodiny, angažovala se v charitativní práci pro Červený kříž a zejména v boji proti AIDS a pozemním minám.

V soukromí se však bála o svou bezpečnost, strach měla zejména z bývalého manžela, o němž si myslela, že ji nenávidí. S Dodim Al-Fayedem začala princezna chodit jen pár měsíců před smrtelnou nehodou.

V sobotu třicátého srpna 1997 přijel tento egyptský miliardář spolu s Dianou do Paříže po desetidenní dovolené na Francouzské riviéře. Několik minut po půlnoci vyjeli do Fayedova soukromého pařížského sídla. Řidič Henri Paul však nezvládl řízení a narazil do sloupu uprostřed dálnice. Oba byli na místě mrtví, princezna zemřela před pátou hodinou ranní v nemocnici. Přežil pouze čtvrtý člověk v autě, Dianin britský bodyguard Trevor Rees-Jones. Kdyby měla Diana stejně jako on zapnutý bezpečnostní pás, mohla by podle britského forenzního patologa Richarda Shepherda žít.