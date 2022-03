V hlavním městě Kyjevě hořela po ostřelování devítipatrová rezidenční budova. Na místě zemřeli dva lidé, krátce před osmou hodinou ranní byl požár uhašen. V centru Kyjeva byly exploze slyšet i během pondělního dopoledne. Ukrajinská protivzdušná obrana totiž sestřelila ruskou raketu, jejíž trosky spadly na silnici do rezidenční oblasti, poničily pětipodlažní dům a úplně zničily trolejbus, v té době bez pasažérů. Incident si vyžádal jeden lidský život.

Při úderu na závod leteckého výrobce Antonov na západním předměstí Kyjeva zemřeli dva lidé, sedm jich bylo zraněno. Zasažena byla i obytná budova, kde zemřel další člověk.

Ostřelování pokračovalo také ve městech Irpiň, Buča a Hostomel. Ve městě Brovary, které se nachází východně od Kyjeva, si podle gubernátora Oleksije Kuleby vyžádalo život radního.

Nálety zasáhly obytné budovy v jihoukrajinském přístavu Mykolajiv i ve východním Charkově a vyřadily z provozu televizní věž v Rivenské oblasti na severozápadě země, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. V okolí Ruskem okupovaného černomořského přístavu Cherson se v noci ozývaly výbuchy, tři letecké údery zasáhly přes noc Černihiv a většina tohoto severoukrajinského města je bez dodávek tepla.

#Ukraine: Insane footage of a Ukrainian BTR-4 in use in the vicinity of #Mariupol against Russian armour, damaging a T-72B3M and totally destroying a BRM-1K.