Starostka Washingtonu Musirel Bowserová vyhlásila od půlnoci SEČ zákaz vycházení v celém městě. Zákonodárci i viceprezident Mike Pence byli evakuováni. Pence také ve vyjádření apeloval na protestující, aby budovu Kapitolu opustili a varoval je, že budou tvrdě stíháni.

Armáda aktivovala Národní gardu – na místo zamířilo asi 1000 jejích členů a také policisté ze sousední Virginie a z Marylandu, které tam vyslalo tamní vedení na žádost Bowserové. Podle AP vysílá další federální agenty na místo také ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Budovy Cannon a Madison musely být evakuovány. Jednotky musely vyklidit i kancelář demokratky Elaine Luriové, objevilo se totiž oznámení, že je v ní bomba. Ochranka také členům Kongresu nařídila nasadit plynové masky, protože uvnitř budovy použila slzný plyn.

Protestující na křesle předsedy Senátu

Fotografie reportéra Matta Fuelera ukázala, jak policisté uvnitř jednacího sálu Sněmovny reprezentantů míří zbraněmi na demonstranta, který se snaží dostat do sálu. Podle přítomných novinářů a záběru amerických médií se později protestující dostali do sálů obou komor Kongresu, jeden z nich přitom usedl na místo předsedy Senátu.

Scuffles & violence inside the US Capitol pic.twitter.com/47UCAux3gP — Firas Maksad (@FirasMaksad) January 6, 2021

Při potyčkách byla podle médií postřelena jedna žena do hrudníku. Stanice NBC s odkazem na své zdroje napsala, že šlo o demonstrantku, která nakonec svým zraněním podlehla. Zranění utrpělo několik policistů, nejméně jeden z nich musel být převezen do nemocnice, napsala agentura Reuters.

Reportérka stanice PBS následně uvedla, že se do budovy dostalo nejméně několik desítek lidí, kteří mávali protrumpovskými vlajkami. Podle záběrů amerických médií se procházely po chodbách sídla Kongresu, často s mobilními telefony v rukou.

Trump protesters just broke into Capitol. I have footage coming from outside Senate chamber — Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021

VIDEO: Security with guns drawn in the US Capitol Building. - @MEPFullerpic.twitter.com/PjkcRBHdWA — Conflict News (@Conflicts) January 6, 2021

Podle reportérů již policie vyklidila prostory křídla Kapitolu, v němž sídlí Senát, zatím však není jasné, jaký je vývoj v části budovy užívané Sněmovnou reprezentantů.

Nově zvolený prezident Joe Biden uvedl, že jde o útok na vládu práva. „Je to něco, co se vymyká čemukoliv, co jsme v moderních dějinách viděli. Je to útok na tuto svatyni svobody, na lidi, kteří zastupují občany," řekl na tiskové konferenci Biden.

Biden: Jsem šokován

„Scény chaosu v Kapitolu nezobrazují pravou Ameriku. Viděli jsme hrstku extremistů, kteří podporují bezpráví a nezákonnost. Je to něco, co musí nyní skončit. Apeluji na tento dav, aby se stáhl a umožnil demokratickému stroji pracovat," dodal s tím, že apeluje i na Donalda Trumpa, aby splnil svou přísahu a chránil ústavu. Má podle něj vystoupit veřejně v televizi a žádat konec těchto násilností.

„Jsem šokován těmito záběry. Náš národ byl dlouho majákem svobody a demokracie a nyní jsme se dostali do takového temného okamžiku," dodal s tím, že politika má řešit problémy a ne podněcovat nenávist a chaos. Je podle něj o slušnosti, respektu a toleranci.

Trump následně zveřejnil video, v němž protestující vyzval k odchodu, jejich jednání však neodsoudil, vyjádřil pro ně pochopení, a označil je za výjimečné.

Ve videu také nadále trval na tom, že volby vyhrál, ačkoliv jeho prohru potvrdil sbor volitelů a soudy i volební činitelé odmítli veškeré námitky jeho týmu ohledně volebních podvodů. "Rozumím vaší bolesti," začal prezident. "Ale teď musíte jít domů. Musíme mít mír, musíme mít zákon a pořádek," pokračoval a vyzval své příznivce, aby "nehráli do rukou těchto lidí", kteří podle něj ukradli volby "nám všem - mně, vám, naší zemi".

"Běžte domů, milujeme vás, jste opravdu výjimeční (…) Vím, jak se cítíte, ale jděte domů," pokračoval republikánský prezident.

Sociální síť twitter následně k jeho příspěvku přidala varování, kterým v posledních dvou měsících opatřuje téměř veškerá Trumpova prohlášení o volbách. Tentokrát však navíc napsala, že "na tento tweet nelze odpovědět, nelze ho retweetovat, ani ‚lajkovat‘ kvůli nebezpečí násilností".

Trump vyzval své podporovatele, aby neuznali porážku

Potyčky přišly jen asi dvě hodiny poté, co k Trump promluvil k protestujícím a z pódia před Bílým domem řekl, že nikdy neuzná svou porážku a vyzýval svého viceprezidenta Mikea Pence k narušení jednání v Kongresu.

"Naše země toho měla už dost," řekl Trump dnes odpoledne tisícům svých podporovatelů, mezi nimiž byla podle amerických médií řada příznivců krajně pravicových skupin.

"Nemůžete uznat porážku, když jde o krádež," dodal prezident a znovu opakoval svá nepodložená tvrzení o volebních podvodech. Všechny stížnosti jeho týmu však odmítly soudy a nepodpořili je ani volební činitelé v jednotlivých státech.

Předmětem schůze v Kapitolu bylo sčítání hlasů volitelů z jednotlivých států. Od poloviny prosince je přitom známé, že v celkovém součtu zvítězil v prezidentských volbách Biden nad Trumpem poměrem 306 ku 232 hlasům. Republikáni tak mohli jednání maximálně pozdržet a hned zkraje jednání podle očekávání vznesli první námitku.

Trumpův zablokovaný účet



Sociální síť Twitter v reakci na incident zablokovala účet amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dosluhující šéf Bílého domu dostal zákaz na dvanáct hodin s varováním, že pokud neodstraní své příspěvky, změní se na trvalý. Trumpův účet následně zablokoval i Twitter a Instagram.

Jeden z nejmocnějších republikánů ve Washingtonu a šéf většiny v Senátu Mitch McConnell se však v rozpravě postavil proti Trumpovým snahám a zaútočil na některé svoje spolustraníky, kteří by podle něj mohli Spojeným státům svou činností velmi uškodit. Zatímco všechny volby doprovází určité nejasnosti, při těchto volbách se tak nestalo "v tak masivní míře, aby to změnilo výsledek celého hlasování", uvedl McConnell.

"Nemůžeme se jednoduše prohlásit národní volební komisí na steroidech. Voliči, soudy, státy, ti všichni promluvili. Pokud bychom jejich rozhodnutí zamítli, naši republiku by to navždy poškodilo," dodal šéf senátní většiny.

Nový americký prezident má 20. ledna složit přísahu a ujmout se tak úřadu.