Biden nejprve navštívil vzpomínkovou akci v New Yorku a poté další dvě místa, kde teroristé udeřili - Shanksville ve státě Pensylvánie a pak zamířil k Pentagonu ve Washingtonu. Na žádné ceremonii nepromluvil. V předvečer útoků ale zveřejnil video, ve kterém vyzval Američany k jednotě, uctil památku obětí a poděkoval lidem, kteří při záchranných akcí nasazovali své životy.

Miniseriál Deníku věnovaný 20 letům od útoku na „dvojčata“ v New Yorku najdete ZDE

K jednotě vyzval Američany i George Bush, který byl prezidentem v době útoků. Dny sounáležitosti, kterou Američané ukázali po 11. září "se dnes zdají být vzdálené", prohlásil na pietní akci v Shanksvillu. Dnešní společnost podle něj rozděluje konflikt, zášť a strach. V podobném tónu po něm hovořila i viceprezidentka USA Kamala Harrisová, která uvedla, že jednota je zásadní pro prosperitu, bezpečnost a postavení Spojených států.

Vzpomínkové akce dnes odstartovala ceremonie v New Yorku, kterou zahájila minuta ticha ve chvíli, kdy před 20 lety první unesené letadlo narazilo do severní věže WTC. Obřad rámcovalo celkem šest minut ticha, které připomněly nárazy tří unesených letadel do cílů v New Yorku a ve Washingtonu, pád newyorských dvojčat a havárii čtvrtého letounu, který se u Shanksville zřítil po vzpouře cestujících a nedoletěl k plánovaným cílům ve Washingtonu.

Během obřadu se jako každý rok předčítala jména všech obětí. Následovala pietní akce u Pentagonu, do jehož západní strany před 20 lety narazil třetí unesený letoun, a vzpomínka pro pozůstalé obětí letu 93 u Shanksville.

Ve stínu pandemie covidu-19

Ceremonie k 20. výročí útoků se letos konaly ve stínu pandemie covidu-19 a nedávného stažení amerických vojenských jednotek z Afghánistánu, napsala agentura AP. USA zahájily invazi do Afghánistánu krátce po útocích z 11. září a letos v létě se po dvacetileté přítomnosti v zemi stáhly.

Zemi krátce poté rychle obsadilo radikální islamistické hnutí Tálibán, které před útoky poskytovalo útočiště jejím osnovatelům, teroristické síti Al-Káida. Dvacetiletou válku v Afghánistánu ve svém projevu připomněl předseda sboru náčelníků štábů Mark Milley, podle kterého se uzavřela "tato hrozná kapitola v historii našich národů".

Vzpomínku tragickým událostem 11. září dnes věnovalo i mnoho zahraničních státníků, včetně britské královny Alžběty II. či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Někteří politici při této příležitosti připomněli, že teroristické hrozby přetrvávají do dnešních dní. "O 20 let později není boj proti terorismu u konce. Vždy zůstaneme ostražití," prohlásil předseda Evropského parlamentu David Sassoli. "Dnes teroristi chtějí útočit i uvnitř svobodných a demokratických států. Proto musí státy NATO a spojenci tvrdě zakročit proti všem, kdo poskytují mezinárodnímu terorismu zázemí," uvedl na twitteru český premiér Andrej Babiš.

Při útocích, které zosnoval saúdskoarabský miliardář Usáma bin Ládin a teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí.