Ramos žil se svou matkou, později se však zdržoval spíš u své babičky, uvedl Valdez a dodal, že Ramosova babička učila na základní škole (na jiné, než kde střílel).

Osmnáctiletý útočník byl podle Valdeze šikanován a někdy se i pral. „Na střední škole se šikana ještě zhoršila,“ uvedl. Oba mladíci spolu dříve často hrávali videohry, například Fortnite či Call of Duty. Pak se prý Ramos změnil.

Valdez vzpomínal, že jednou Ramos přišel do parku, kde často hrávali basketbal, a měl řezné rány po celém obličeji. Nejdřív prý tvrdil, že ho poškrábala kočka. „Pak mi ale řekl pravdu. Prý si pořezal obličej nožem, a udělal to několikrát,“ řekl Valdez. Když se ho zeptal, proč to udělal, Ramos mu prý řekl, že pro zábavu.

S dalším kamarádem prý budoucí zabiják jezdil v noci autem a střílel po náhodných kolemjdoucích vzduchovkou. Na auta začal pravidelně házet vajíčka a také změnil styl svého oblékání. Začal nosit černé oděvy, kůži a vojenské boty.

Authorities in #Uvalde, Texas say Salvador Raimondo Ramos, 18, is the gunman who killed his grandmother before murdering 14 young children at a school & a teacher. Two officers were also shot but survived. He was reportedly killed by responding police. https://t.co/5RAfTmRBJq pic.twitter.com/ji6wQfR1Qr