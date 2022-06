Podle prokuratury se manželé potýkali s dluhy, protože spisovatelčiny samizdatové romány se příliš neprodávaly. Její muž měl ale uzavřenou vysokou životní pojistku a další aktiva, díky čemuž by v případě jeho smrti mohla získat až 1,5 milionu dolarů. To mělo být hlavním motivem vraždy. „Pro Nancy to nefungovalo,“ řekl vrchní zástupce okresního prokurátora Shawn Overstreet. „Nešlo jen o peníze, ale také o životní styl, který jí Dan nemohl poskytnout,“ dodal při závěrečné řeči.

A US jury has found Nancy Crampton Brophy - author of 'How to Murder Your Husband' - guilty of fatally shooting her husband four years ago.



She displayed no visible reaction when the verdict was handed down inside a Portland courtroom.



MORE: https://t.co/JyTj528dM1#9News pic.twitter.com/XM7BuL8wDq — 9News Adelaide (@9NewsAdel) May 26, 2022

Autorka románu s názvem „Jak zavraždit svého manžela“, neprojevila v soudní síni v Portlandu ve státě Oregon žádné viditelné emoce, napsala CNN.

Případ jako stvořený pro další román

Když 2. června 2018 přišli studenti na hodinu vaření, našli na podlaze krvácejícího Daniela Brophyho. V soudních dokumentech bylo uvedeno, že třiašedesátiletý muž byl střelen dvakrát, jednou do zad, když stál u dřezu a plnil studentům kbelíky s vodou a ledem, a podruhé zblízka do hrudníku.

Policisté u něj našli peněženku s hotovostí a kreditními kartami a nezjistili žádné známky loupežného přepadení nebo násilného vniknutí. Vražda tak zůstávala dlouhé měsíce pro veřejnost záhadou. Až v září téhož roku policie zatkla právě Cramptonovou Brophyovou.

Dlouhých patnáct let se vydával za policistu. Udělal ale osudovou chybu

Nejdříve nic nenasvědčovalo tomu, že by spisovatelka měla být vražedkyní. Její téměř dvacetileté manželství se zdálo být dokonalé. Pár žil na klidném předměstí Portlandu, kde Daniel choval krůty a slepice, staral se o zeleninovou zahradu a rád pro svou choť připravoval bohaté pokrmy.

„Jsem chybující člověk, Dan byl chybující člověk… společně jsme tvořili opravdu dobrý tým,“ vypověděla Nancy, jejíž romány byly o pokusech o vraždu, chtíči, zločinu a nevěře, což jsou vesměs klasická témata pro romantické knihy. Když se Američanka stala podezřelou, celá iluze bezchybného manželství se rozpadla.

Nancy era casada com Daniel Brophy, um chefe de cozinha de 63 anos. No dia 2 de junho de 2018, enquanto ele se preparava para iniciar o expediente no Oregon Culinary Institute, no sudoeste de Portland, cidade do estado de Oregon (EUA). pic.twitter.com/VMmzNA2pJL — Crimes Reais (@CrimesReais) May 26, 2022

Podle vyšetřovatelů Cramptonová Brophyová sledovala svého manžela do práce a zastřelila jej neregistrovanou, tudíž i nevystopovatelnou pistolí Glock ráže devět milimetrů, kterou si pořídila chvíli před vraždou. Na místě činu byly nalezeny dvě nábojnice. Pomohly i záznamy z dopravních kamer, na nichž byl poblíž budovy krátce před střelbou zachycen spisovatelčin minivan.

Kriminalisté také zjistili, že byla Američanka příjemcem četných životních pojistek uzavřených na jejího manžela, uvedl podle CNN státní zástupce. „Dan Brophy měl pro Nancy hodnotu téměř 1,5 milionu dolarů, pokud by zemřel. Kdyby zůstal naživu, měl pro ni cenu doživotních finančních potíží,“ uvedli žalobci v soudních dokumentech.

Co to je? Ženě přivezli 31 hamburgerů za dva tisíce, záhadu vyřešila rychle

„Cramptonová Brophyová naplánovala a provedla vraždu, o níž se domnívala, že je dokonalá. Vraždu, o níž věřila, že ji vysvobodí ze spárů finančního zoufalství,“ dodali.

Prokuratuře pomohla i spisovatelčina spoluvězenkyně, které se údajně měla svěřit s detaily vraždy. Autorka románů jí řekla, že manžela střelila dvakrát do srdce a ukázala jí i vzdálenost, z níž vystřelila, napsal o svědectví New York Post.

Spisovatelka vinu popřela

Jednasedmdesátiletá Cramptonová Brophyová vystoupila jako svědkyně a tvrzení prokuratury odmítla s tím, že se jí finančně dařilo lépe, když byl její manžel naživu. Dále vypověděla, že si nepamatuje všechny podrobnosti z osudného rána a že její minivan poblíž místa činu byl výsledkem náhody.

Neregistrovanou zbraň si pak údajně koupila kvůli výzkumu při psaní nové knihy. „Můžu vám říct, že to bylo kvůli psaní. Nebylo to proto, abych zavraždila svého manžela, jak si myslíte,“ řekla před soudem.

Japonec se proměnil v psa. Utratil stovky tisíc, aby vypadal jako kolie

Také její obhájkyně, Lisa Maxfieldová, označila důkazy státu za nepřímé. Tvrdila, že Cramptonová Brophyová svého manžela milovala a s vraždou neměla nic společného. CNN napsala, že podle obhajoby manželé před Brophyho smrtí podnikli několik romantických výletů a plánovali letní dovolenou na Mount Rushmore.

Jury finds romance novelist Nancy Crampton Brophy guilty of killing her Chef Husband Daniel Brophy in 2018, sentencing will be June 13th #LiveOnK2 pic.twitter.com/Pqv0RtUOL5 — Joe English (@JoeEnglishKATU) May 25, 2022

Porota ale autorčině tvrzení ani obhajobě neuvěřila. Nancy Cramptonové Brophyové hrozí při vynesení rozsudku, které je stanoveno na 13. června, minimálně 25 let vězení.