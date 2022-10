„Tisíce ruských mužů - našich otců, bratrů a manželů - budou vrženi do válečného mlýnku na maso. Za co budou umírat? Proč budou matky a děti prolévat slzy?“ uvádí hnutí Vesna v prohlášení , kde vyzývá Rusy, aby dnes v 19:00 hodin vyšli do center svých měst. Rusko má několik časových pásem, například v Moskvě je o hodinu více než v Praze.

„Nyní válka přijde do každého domu a každé rodiny,“ varuje dále uskupení, které je podle agentury Reuters protiválečným sdružením. Vesna dále viní režim ruského prezidenta Putina z toho, že „uvrhl Rusko do strašlivého krveprolití, izolace a chudoby“. Podle serveru Meduza vyzvalo toto sdružení o den dříve ruské vojáky, aby se odmítli účastnit invaze na Ukrajině a vzdali se dříve, než vstoupí v platnost chystaný zákon, který v těchto dnech schvaluje ruský parlament, a podle něhož se takový krok stane trestným činem.

Putinova mobilizace? Je to přiznání neúspěchu, zaznívá z Británie a dalších zemí

Agentura AP píše, že částečná mobilizace pravděpodobně zvýší znepokojení Rusů z války, nicméně není podle ní jasné, kolik lidí se odváží skutečně protestovat, jelikož úřady opozici a kritiku invaze na Ukrajině potírají. Po jejím únorovém začátku bezpečnostní složky pozatýkaly v Rusku během protestů nejméně 16 tisíc demonstrantů, vyplývá z informací projektu OVD-Info, jenž monitoruje policejní zásahy v Rusku.

Putinovo rozhodnutí vyhlásit částečnou mobilizaci vyvolalo dnes ráno v Rusku šok, píše list The Guardian a poznamenává, že Kreml se od začátku invaze na Ukrajině snaží zakrývat před Rusy chmurnou realitu a ve městech pěstovat pocit normálnosti. S částečnou mobilizací a povoláním 300 tisíc většinou mladých mužů do služby, nyní válka vstoupí do domácností mnoha ruských rodin, podotkl britský deník.

Zatýkání demonstrantů

Do ulic vyšli na protest proti částečné mobilizaci lidé po celém Rusku. Některé protestní akce rozehnala policie. Ta podle webu OVD-Info, který monitoruje policejní zásahy, zadržela už přes 1000 demonstrantů.Nejméně 490 protestujících zadrželi policisté v Petrohradu a 424 v Moskvě. S některými přitom příslušníci bezpečnostních složek v přilbách a vestách tvrdě smýkali po zemi, násilím je odnášeli do přistavených antonů nebo je bili obušky, upozornil také projekt OVD-Info a další ruská média.

Zatýkalo se například také v Jekatěrinburgu na Urale. Některé z protestujících policie přitom tlačila obličejem k zemi, popsala stanice Nastojaščeje vremja. Asi dvě desítky lidí zadržela policie v sibiřském Irkutsku, kde se jí také podařilo protestní akci zcela rozehnat. Desítky zadržených jsou hlášeny také z mnohých dalších měst.

„Do zákopů s Putinem!“ skandovali lidé podle videí zveřejněných na sociálních sítích na moskevském bulváru Arbat. Další videozáznamy zobrazují příslušníky policie ve vestách, přilbách a s obušky, jak odvádějí demonstranty z Moskvy do přistavených antonů. Z Petrohradu, kde se shromáždili lidé nesouhlasící s mobilizací u chrámu svatého Izáka, přišla podle OVD-Info zpráva o tom, že policisté bili některé demonstranty obušky.

V městech ve východní části Ruska se dnes odehrály většinou jen malé protesty, na které dorazily desítky lidí. Protestující často neměli žádné transparenty ani neskandovali hesla, protože se obávali zásahů policejních složek. Další demonstrující ale podle fotografií na sociálních sítích dorazili s plakáty s hesly jako „ne válce, ne mobilizaci“, „mír světu“ nebo „obejmi mě, jestli se taky bojíš“.

V Chabarovsku na ruském Dálném východě na demonstraci podle posledních údajů stanice Nastojašeje vremja přišlo 12 lidí. Neměli transparenty a ani neskandovali, popsal novinář projektu Sibir.Realii Svobodné Evropy. Protestující podle něj dali najevo zklamání a šok z toho, že dorazilo tak málo lidí. Účastnice protestní akce Alisa uvedla, že podle svých možností chodila na protiválečné demonstrace od samého začátku ruské invaze na Ukrajinu.

„Mám kamaráda, na kterého se mobilizace vztahuje. Rozhodli jsme se, že se tomu (povolání do války) budeme různými způsoby snažit vyhnout. Protože jet tam zabíjet ukrajinské civilisty, to už je za hranou,“ sdělila Alisa.

Zvýšený zájem o letenky ze země

Putinovo ranní prohlášení vyvolalo v Rusku obavy, že někteří muži nebudou moci ze země odjet, píše Reuters. Šéf Kremlu a ministr obrany Sergej Šojgu sice ujišťovali, že povolání do služby se týká rezervistů se zkušeností v ozbrojených silách, nicméně data na serveru Google Trends podle Reuters ukázaly nárůst vyhledávání na Aviasales, což je nejoblíbenější ruská webová stránka pro nákup letenek.

Podle údajů Aviasales byly dnes vyprodány přímé lety z Moskvy do tureckého Istanbulu a arménského Jerevanu, což jsou destinace, kam mohou Rusové cestovat bez víz. Některé další spoje, kde je zapotřebí přestup - například do gruzínského Tbilisi, také nebyly dostupné, píše agentura, podle níž se nejlevnější letenky z Ruska do Dubaje ve Spojených arabských emirátech vyšplhaly na více než 300 tisíc rublů (přes 120 tisíc korun).

Mobilizace je důsledkem ukrajinských úspěchů. Musíme zvýšit pomoc, uvedl Zeman

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov dnes při tiskové konferenci odmítl komentovat možnost uzavření ruských hranic pro Rusy, jichž se mobilizace týká, a které by jim zabránilo se případně odchodem ze země vyhnout povolání do služby. „Vyjasnění v této věci bude následovat,“ řekl Peskov podle agentury TASS.

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj, který je v současné době ve vězení, uvedl, že částečná mobilizace povede k obrovské tragédii. „Už teď je jasné, že tahle zločinná válka se zhoršuje, prohlubuje a Putin se do ní snaží zapojit co nejvíce lidí. To samozřejmě povede k obrovským tragédiím, obrovskému počtu mrtvých,“ uvedl Navalnyj v prohlášení, které zveřejnili jeho advokáti.

Naopak prováleční bloggeři a ruští ultranacionalisté rozhodnutí o částečné mobilizaci přivítají, poznamenal The Guardian.