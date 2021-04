Spousta lidí má ráda tajemno, příjemně se chvěje při sledování kultovních hororových filmů nebo hraje hry se strašidelnými náměty. Věnovat se takovým koníčkům je obvykle naprosto neškodné, je to příjemné odreagování, které je v naprosté většině případů neškodné.

Američan Roderrick Justin "Rod" Ferrell však přenesl svou fascinaci hrůzou na úplně jinou úroveň. Zájem o upíry se mu stal posedlostí. Ve své snaze stát se jedním z nich se nakonec nezastavil ani před vraždou.

"Propadl jsem upírovi"

Narodil se 28. března 1980 a vyrůstal v Kentucky. Nikdy to s ním nebylo úplně jednoduché, protože o smrti rád fantazíroval od raného dětství. Když se jako čerstvý teenager seznámil začátkem 90. let se stolní hrou Vampire: The Masquerade (Upír: Maškaráda), začal být postupně fascinován charakterem postavy, kterou si pro tuto hru vytvořil - upírem Vesago. Propadl mu tak hluboce, až začal věřit, že je pětisetletý upír. Nebo to alespoň tvrdil.

"Chtěl jsem žít jako upír, být tak mladý, propadl jsem tomu tak hluboce a tak houževnatě, až jsem se v tom úplně ztratil," líčil později své pocity.

Ke hře ho údajně přivedla jeho matka. Ta si také v roce 1996, kdy bylo Rodovi šestnáct, začala s rostoucím neklidem všímat toho, čemu její syn propadá: když jednou přišla nečekaně domů, našla syna v koupelně těsně poté, co si pomocí žiletky vyřezal do vlastní hrudi obrácený krucifix jako satanský symbol. Při jiném příchodu jej zase přistihla s přítelkyní Heather Wendorfovou, jak vzájemně pijí svou krev.

Ferrell se své prapodivné chování ani nepokoušel skrývat. "V mé ložnici byla celá sbírka okultních předmětů. Měl jsem tam satanskou bibli Necronomicon, kříže vzhůru nohama, rozbité střepy skla v rohu, háky jako z Hellraiseru," vyprávěl o řadu let později.

Šéfem gangu

V témže roce si také založil vlastní teenagerský gang, který pojmenoval jako "Upírský klan". Nešlo ale jen o běžnou pubertální vzpouru skupinky dospívajících, kteří si libují v gothic módě a poslouchají heavy metal. Ferrell se zdál být opravdu přesvědčený o tom, že upírem je a že má i zvláštní upírské schopnosti. Jméno Vesago prý našel v okultní knize o Šalamounově klíči.

Není úplně zřejmé, kolik členů Ferrellův gang měl, podle policie jich však mohlo být v jednu dobu až třicet. Jejich přijetí provázel strašidelný iniciační rituál, při němž měli (podobně jako již dříve jeho přítelkyně) pít jeho krev.

Kromě Roda byl druhým nejvýznamnějším členem gangu Howard Scott Anderson, Rodův zástupce a nejbližší spojenec. A právě s ním nakonec šestnáctiletý mladík překročil hranici, odkud již nebylo návratu.

Noční vražda

Dne 25. listopadu 1996 se Ferrell, Anderson, Heather a ještě dvě členky gangu Charity Keeseeová a Dana Cooperová rozjeli do města Eustis na Floridě, kde žili Heatheřiny rodiče. Dívka od nich před časem utekla a svěřila se svému příteli, že s nimi "zažila peklo". Tak se je rozhodl potrestat…

Do domu se Ferrell a Anderson dostali v noci přes garáž, která zůstala otevřená. Heather mu tuto cestu zřejmě předem poradila, ale u vlastního činu nebyla. V garáži Ferrell sebral železné páčidlo.

Otec Heather, devětačtyřicetiletý Richard Wendorf, spal na gauči, její matka Naomi Ruth Queenová byla ve sprše. Ferrell nejdříve napadl spícího Richarda, kterému páčidlem rozdrtil lebku, zlámal žebra a krátce na to ho ubil k smrti.

O chvíli později vstoupila doprostřed této hororové scény Ruth, která se vracela z koupelny. Ferrell jí moc času na reakci neposkytl, udeřil ji páčidlem do hlavy a také ji zabil. V pozdějším přiznání prohlašoval, že ji chtěl původně nechat žít, ale ona ho prý napadla a hodila po něm horký šálek s kávou, což ho rozzlobilo a přimělo vražedně reagovat.

Těla obou manželů našla druhý den jejich další dcera Jennifer. Richard byl údajně nalezen s vypáleným cejchem ve tvaru písmene V, které Ferrell považoval za svůj symbol. Vrazi v té době byli samozřejmě už dávno pryč, vyrazili na výlet autem přes čtyři státy.

Pokud se ale teenageři domnívali, že za sebou zametli stopy, mýlili se. Policie je dopadla už po čtyřech dnech v jednom baru ve městě Baton Rouge v Louisianě, kam si zašli zřejmě zahrát videohru. Prozradila je babička Charity Keeseeové, které vnučka zavolala o peníze. Příbuzní v té době už byli informováni policií o tom, že je Ferrell nebezpečný a pátrá se po něm, takže babička zalarmovala úřady a současně se snažila udržet skupinu na místě, což se jí podařilo.

Souzeni jako dospělí

Dopadení strávili týden v městském vězení, načež byli vydáni zpátky na Floridu. V roce 1998 začal soud, u nějž se Ferrellovi právníci snažili argumentovat jeho údajnou nepříčetností; psychiatři u něj skutečně zjistili několik duševních poruch, včetně schizotypální poruchy osobnosti a Aspergerova syndromu.

Soudce Jerry T. Lockett se tím však přesvědčit nedal, a přestože všichni čtyři byli ještě nezletilí, soudil je jako dospělé. Ferrella odsoudil k trestu smrti, Andersona k doživotnímu vězení, Cooperová dostala 17,5 roku a Keeseeová 10,5 roku.

Dva roky pak držel Ferrell rekord nejmladšího vězně v historii USA, čekajícího v cele smrti na popravu. Ta ale nepřišla - Nejvyšší soud státu Florida změnil v listopadu 2000 jeho rozsudek na doživotí.

Keeseeová byla propuštěna z vězení v březnu 2006, Cooperová v říjnu 2011. Ferrell a Anderson zůstávají za mřížemi, přičemž Anderson má šanci požádat si v roce 2031 o podmínečné propuštění, Ferrellovi byl loni potvrzen rozsudek doživotí bez této možnosti s tím, že je považován za nenapravitelně zkaženého.

Anderson si svůj trest odpykává v nápravném ústavu Calhoun, Ferrell v nápravném zařízení Tomoka.