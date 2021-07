Mladou Italku srazily před časem v Paříži dvě ženy jedoucí na elektroloběžce. Žena na utrpěná zranění zemřela. Také v Praze v době, kdy byla před koronavirovou pandemií plná turistů, docházelo k poměrně častým nehodám lidí jedoucích na segwayích a elektrolokoběžkách, byť většina z nich nezpůsobila těžká zranění.

Proto při projednávání nové směrnice o celoevropské povinném ručení pro vozidla bylo rozhodnuto, že některá tato „přibližovala“ budou muset nově platit povinné ručení.

„Běžné elektrické koloběžky ani elektrokola velkým nebezpečím na ulicích nejsou. Proto jsme rádi, že se nám pro ně nakonec podařilo prosadit výjimku. Byl to velký a dlouhý boj,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z Pirátské strany. „Naopak některé elektrokoloběžky a segwaye které jsou velmi těžké anebo velmi rychlé, mohou způsobit vážnou nehodu či zranění. Právě proto se na jejich majitele povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti vztahovat bude,“ dodal europoslanec Kolaja.

Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti se nedotkne majitelů elektrických koloběžek, jejichž rychlost je do 25 km/h. Pojištění budou naopak hradit majitelé strojů těžších než 25 kilogramů, a to pokud umí překročit rychlost 14 kilometrů za hodinu.

U elektrokol zůstává tato možnost na rozhodnutí členských států.

„U normálních elektrokol s omezenou rychlostí to nepovažuji za nutné,“ uvádí Igora Sirota, mluvčí ÚAMK. „Ale naopak u silných elektrokol by to na místě bylo,“ dodává. Sirota varuje majitele elektrokol, kteří si je „přečipovávají“ a v rozporu s pokyny výrobce zvyšují jejich výkon a rychlost. „Ti riskují, že v případě nehody budou stíháni a budou muset hradit všechny škody,“ dodává.

Bonusy platí všude

Směrnice EU nepřináší jen nové povinnosti, ale i výhody. „Podařilo se usnadnit sjednávání povinného ručení u přehlašovaných aut v jiném členském státě. Motorista již bude dostávat stejné bonusy jako ostatní občané tohoto členského státu, čímž dojde k odstranění diskriminace na vnitřním trhu, k níž dnes dochází.“ uvádí europoslankyně za ANO Dita Charanzová. „Evropané při stěhování v rámci EU a přehlašování vozu přicházejí o všechny pojistné bonusy například za kilometry bez nehod. To už ale bude minulostí.“