K prosazování myšlenky solidarity vyzval Evropu papež František při své návštěvě Slovenska. V projevu v Bratislavě před představiteli politického a společenského života dnes hlava katolické církve také upozornila na chybějící vzájemnou pomoc mezi lidi. Návštěva papeže omezí dopravu u hranic se Slovenskem i na D2.

Papež František při návštěvě Slovenska | Foto: News and Media Holding

"Ať se Evropa vyznačuje solidaritou, která překračuje její hranice a která by jí mohla dostat do centra dějin. Skutečné bohatství spočívá v dělení se s těmi, co jsou kolem nás. To, co dáváme, je ve skutečnosti darem pro nás samotné. Bratrství potřebujeme, abychom mohli podporovat integraci, která se stává stále důležitější. Je to naléhavé nyní, kdy po pandemii očekáváme nový start ekonomiky," řekl papež po schůzce se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.