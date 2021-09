„Hlavním důvodem sporu jsou peníze. Ročně totiž vynese socha přibližně osm milionů eur, které turisti zaplatí za vstupné do La Galleria dell'Accademia, kde je David vystaven. A všechny tyto peníze putují italské vládě, jelikož stát je vlastníkem galerie. Město za Davida tedy neinkasuje nic," nastiňuje pozadí sporu CNN.

Zatímco Florenťané tvrdí, že sochu si objednalo počátkem šestnáctého století město, zaplatilo za ni a tím pádem patří David Florencii, zástupci státu argumentují tím, že na náklady Itálie byla socha v devatenáctém století přestěhována do státem vlastněné galerie. Čí tedy David je, je nejasné doteď.

I když David existuje už půl tisíciletí, před několika lety se opětovně rozhořel spor o vlastnictví této sochy. O to, koho je, se dohadují italský stát a město Florencie.

Všichni ti, kdo si odnesli fotku s Davidem na náměstí, tak mají v telefonu či foťáku snímek ve společnosti dokonalé kopie. Toho pravého Davida, kterého vytvořil Michelangelo, na vlastní oči viděli pouze lidé, kteří zaplatili vstupné do prostor Galleria dell'Accademia di Firenze.

Jako každé velké umělecké dílo, se ani David nevyhnul kopírování. Ve světě tak existuje zhruba stovka jeho duplikátů. Vůbec nejslavnější kopie se ale nachází doslova jen pár desítek metrů od originálu. Ten je totiž od devatenáctého století přesunut z původního místa pod širým nebem u vstupu do Pallazo Vecchio do vnitřních prostor galerie.

Patřily mezi ně také některé významné historické osobnosti - konkrétně nikdo menšíbnež britská královna Viktorie. „Když měla v roce 1857 zamířit replika Davida, kterou královna dostala z Florencie darem, na výstavu do Victoria and Albert Museum v Londýně, královna byla tak zaskočená nahotou této sochy, že nařídila, aby byly Davidovy genitálie překryty fíkovým listem, dříve, než bude socha vystavená," připomíná server Michelangelo.org.

„Postavení Davida před hlavní vchod do Palazzo Vecchio, což si vyžádali členové tehdejší nové florentské vlády, bylo vyjádřením síly republiky a z Davida se tak stal politický symbol," zmiňuje server Visit Tuscany. Právě politické pozadí pak ale stálo i za poškozením sochy během protestů v roce 1527. Dav tehdy poničil Davidou levou ruku.

Mimochodem, konečné umístění díla na Piazza della Signoria, bylo zejména politickým krokem a rozhodnutím. Původně se totiž zamýšlelo, že David bude umístěn do blízkosti florentské katedrály, na Piazza del Duomo. Jenže toto náměstí je odedávna centrem náboženského života města, zatímco náměstí Piazza della Signoria před Palazzo Vecchio, kde nakonec David skončil, je považováno za centrum života světského.

Existují ale i další teorie. Například na umělecké konferenci v roce 2010 ve Florencii byl prezentován kontroverzní výzkum, podle něhož David v pravé ruce svírá tajnou zbraň. „V pravé ruce s naběhnutými žílami David drží část hrozivé zbraně používané od starověku až do 17. století," uvedli historici umění Sergio Risaliti a Francesco Vossilla v knize „L’Altro David“ (Jiný David, pozn. red.). Podle nich mělo jít o část nástroje, který sloužil k vystřelování kamenů, jakousi zmenšeninu katapultu.

Mnohá velká umělecká díla historie v sobě ukrývají pouhé náznaky něčeho, co se autor snaží sdělit okolí. Nejinak je tomu i u Michelangelova Davida. I když už tuto sochu viděl prakticky každý, i kdyby jen v učebnici na obrázku, až při bližším pohledu si lze všimnout, že navzdory jinak dokonalému zobrazení lidského těla je Davidova pravá ruka větší než levá. Existuje více teorií, proč se umělec rozhodl pro takový krok. „Podle některých je to odkaz k významu biblického jména David," uvádí server Michelangelo.org.

Prakticky v každé knize věnující se dějinám umění se lze dočíst o procesu její tvorby, použitém materiálu a uměleckém přínosu. „Dílo bylo vytvořeno z jediného bloku mramoru. Když na něm Michelangelo začal pracovat, bylo mu pouhých šestadvacet let," píše třeba server Academia, oficiální web galerie, v níž se David nachází.

Šest tun mramoru a tři roky práce byly potřeba pro vznik sochy, kterou obdivuje celý svět. Tvorba italského sochaře a architekta Michelangela Buonarrotiho je plná děl, která se zapsala do historie.

Na náměstí Piazza della Signoria, přesně v místě, kde kdysi stál originál, se nyní nachází dokonalá kopie sochy Davida od legendárního Michelangela. Originál byl přemístěn do vnitřních prostor galerie. | Foto: Deník/Eliška Gáfriková

Pokud by se soutěžilo o nejslavnější sochu historie, stál by na prvních příčkách. Před 520 lety začal italský sochař Michelangelo pracovat na soše znázorňující biblického Davida. Se slavným dílem, které se nachází v italské Florencii, se pojí řada zajímavostí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.