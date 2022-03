Tento pátek pak ukrajinský prezident světu poprvé oznámil, že Rusové zřejmě unesli starostu Melitopolu, který se odmítal s vojáky Vladimira Putina domluvit po dobrém. „Únos Ivana Fedorova je válečným zločinem proti demokracii. Ujišťuji vás, že 100 procent lidí ve všech demokratických zemích o tom bude vědět a činy ruských okupantů budou ztotožňovány s činy teroristů z ISIS,“ hřímal Zelenskyj.

A group of 10 occupiers kidnapped the mayor of #Melitopol (Zaporizhzhya region) Ivan Fedorov. He refused to cooperate with the enemy.#StopRussia #StopPutin

? pic.twitter.com/nV6OPlbGfh — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

Podle poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka starostu unesla desetičlenná skupina, a to poté, co s Rusy na správě okupovaného města odmítl spolupracovat. Únos mají dokazovat záběry z bezpečnostní kamery před melitopolskou radnicí. Skupina vojáků na nich vede ulicí osobu se zakrytou hlavou. „Při únosu mu dali plastový pytel přes hlavu,“ uvedl Heraščenko.

Zda jde ve videu skutečně o melitopolského starostu, není možné ověřit. Fedorov se nicméně od pátečního dne na veřejnosti neobjevil.

The ?? presidential office reports that the Russian occupiers have kidnapped Ivan Fedoro, the major of Melitopol in southern #Ukraine. Security camera of the city hall seem to show the abduction. pic.twitter.com/KfaXFQttn0 — Mattia Nelles (@mattia_n) March 11, 2022

Chvíli panovaly také obavy o to, zda je pohřešovaný starosta ještě naživu. Zelenskyj během víkendu prohlásil, že Fedorov podle jeho informací žije, ale že jej Rusové mučí, aby jej přiměli ke spolupráci. Moskva se k nařčením dosud nevyjádřila.

Nová starostka

Úřady ukrajinské Záporožské oblasti, kam Melitopol patří, nicméně oznámily, že Rusové mezitím do čela města dosadili členku městské rady Halynu Danylčenkovou. Ta v rozhovoru s místní televizí řekla, že jejím hlavním úkolem bude 'zavést opatření, která vrátí město do normální situace'.

„V Melitopolu jsou stále lidé, kteří se snaží o destabilizaci. Žádám vás, abyste vzali rozum do hrsti a neustupovali těmto provokacím. Apeluji na zástupce volené lidem na všech úrovních. Jelikož jste byli zvoleni, je vaší povinností starat se o dobro občanů," řekla. K řešení problémů v Melitopolu a jeho okolí navrhla vytvořit 'vybraný lidový výbor'.

After Russian forces kidnapped the mayor of Melitopol in southern Ukraine, local lawmaker Galina Dalinichenko says "a committee of the people's chosen ones" will be in charge.



She urges locals to "adjust to the new reality" and says protests are "extremist," a Russian buzzword. pic.twitter.com/o9pEisrPJa — max seddon (@maxseddon) March 13, 2022

Ruští vojáci se už od počátku invaze v Melitopolu setkávají s odporem místních, kteří chodí demonstrovat prakticky každý den. Na okupanty pokřikují, lehají si na silnici před vojenská vozidla a procházejí městem s ukrajinskými vlajkami. Do ulic přitom vyšli protestovat také o tomto víkendu.

V centru města se podle běloruské Nexty shromáždily tisíce lidí a požadovaly okamžité propuštění zajatého Fedorova. Na místě se objevovaly výpadky sítě, o nichž polský deník Gazeta Wyborcza napsal, že se jimi Rusové zřejmě snaží bránit demonstrantům v komunikaci. Okupanti měli vzápětí zatknout také organizátorku protestů.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

V Melitopolu žádají lidé ruské okupanty, aby jim vrátili uneseného starostu. Zveřejnil Dněpr operativnyj. pic.twitter.com/udonGL9YW6 — Martin Dorazín (@mdorazin) March 13, 2022

Putinova vojska se nyní pohybují po městě ve vojenských vozidlech a podle některých zdrojů v okupované oblasti vyhlásili zákaz vycházení. 'Striktně potrestány' podle nich budou také jakékoliv nelegální protesty.

Looks like the Russian occupying forces in Melitopol are introducing similar restrictions, if these trucks driving around blasting them out on loudspeakers are anything to go by. It doesn't seem to be going down well pic.twitter.com/QTQLCOLM3b — max seddon (@maxseddon) March 13, 2022

Fedorov k dnešnímu dni zřejmě není jediným Rusy uneseným starostou. Podle informací The Kyiv Independent či serveru Ukrajinska Pravda zatkli okupanti také starostu města Dniprorudne Jevhena Matvejeva. Ten údajně taktéž odmítl s ruskou armádou spolupracovat. Zprávu potvrdil guvernér Záporožské oblasti Oleksandr Starukh. „Válečné zločiny ruské strany začínají být systematické," podotkl Starukh.

Zdroj: DeníkMěsto Dniprorudne s přibližně dvaceti tisíci obyvateli leží na levém břehu Kachovské přehrady na Dněpru, zhruba 54 kilometrů jižně od Záporoží. Melitopol, který má zhruba 150 tisíc obyvatel, leží na strategickém místě mezi obléhaným Mariupolem a Rusy už dobytým Chersonem.

Rusko chce v Chersonské oblasti uspořádat referendum, aby tam mohlo vyhlásit další odštěpeneckou republiku po vzoru Donbasu. Ukrajinská média o této snaze vypsat lidové hlasování píší jako o pseudoreferendu.