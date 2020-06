Na dlouhé dva měsíce museli Češi a Slováci zapomenout na to, že ještě před necelými třiceti lety tvořili společný stát.

Hranice mezi oběma státy i přesto, že v Česku žijí statisíce Slováků a Slovák Andrej Babiš dělá Čechům premiéra, byly tvrdě uzavřené. Slováci po příjezdu z Česka museli až donedávna do dvoutýdenní státní karantény. Mělo to důvod. V Česku bylo ve srovnání se Slovenskem mnohonásobně více nakažených i obětí covid-19.

Po částečném uvolnění před několika dny, kdy byly povoleny cesty do 48 hodin, přivezl slovenský premiér do Prahy „návrat do normálu“. „Je to v podstatě náš společný dar, je to takové naše malé tajemství,“ uvedl premiér Igor Matovič včera při své návštěvě Prahy. „Ten dárek je, že zavádíme úplně volný pohyb mezi Slovenskou a Českou republikou,“ dodal Matovič.

Mezi slovenskými novináři to vyvolalo údiv, protože až dosud platí na Slovensku mimořádný stav. A teprve před několika dny umožnila země návrat Slováků z ciziny bez čtrnáctidenní státní karantény. Matovič i Babiš uvolnění vedle dobré zdravotní situace v obou zemích zdůvodnili i zájmy o turistický ruch. „Slovensko je pro Čechy druhou nejnavštěvovanější destinací,“ uvedl český premiér.

Různé názory na EU

Přes velkou snahu Andreje Babiše se naopak Matoviče nepodařilo přesvědčit o tom, aby podpořil jeho zásadně odmítavý postoj k plánům na unijní koronavirový fond obnovy ve výši tři čtvrtě bi-lionu eur (dvacet biliónů korun). Matovič dal najevo, že Slovensko je spokojeno s výší podpory, se kterou pro něj fond počítá. A pouze vyjádřil pochopení, že Česku se jeho podíl může zdát příliš malý.

Babiš k tomu dodal, že se pokusí 11. června na schůzce Visegrádu v Lednici dosáhnout společného stanoviska.