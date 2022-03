Two high-rise buildings located in the Schevchenkivskyi District of Kyiv hit by shelling this morning. pic.twitter.com/TGVlpLyQRe — Status-6 (@Archer83Able) March 16, 2022

V důsledku zásahu se zhroutila dvě podlaží objektu a poškozena byla i sousední budova. „Dvacátý první den ruské války na Ukrajině. Kyjev se probouzí s typickými zprávami o útocích na obytné budovy. Z předměstí Kyjeva se dnes kvůli zákazu vycházení neplánuje žádná evakuace," informuje novinářka z ukrajinské sekce BBC Myroslava Petsa.

„Za posledních 48 hodin došlo v Kyjevě k masivnímu ostřelování. Je dobře, že většina civilního obyvatelstva město opustila," podotýká australský novinář Chris Reason.

Boje v dalších městech

Exploze byly slyšet také v Záporoží, výbuchy se podle místní městské rady ozývaly z vlakového nádraží, píše The Kyiv Independent. Do města současně dorazilo přes tři tisíce aut s evakuovanými civilisty z Mariupolu, informuje CNN s odvoláním na místní úřady.

Těžké boje pokračují v Mariupolu. Rusko podle BBC útočí na jižní město z východu a západu. Podle videa, které na svých sociálních sítích sdílela ukrajinská poslankyně Lesia Vasylenko, v ulicích přístavní metropole ruský tank zastřelil kolemjdoucího. Ruští vojáci také od včerejška stále zadržují jako rukojmí 400 lékařů a pacientů místní nemocnice, tvrdí mariupolský starosta.

V úterý večer byl během ofenzivy na Mariupol zabit Oleg Miťajev, generál 150 střelecké divize. Jde údajně o čtvrtého generála, kterého ruská armáda ztratila od začátku invaze.

Rusové v Mariupolu zasáhli budovu divadla, tvrdí místní úřady. Jak ukazují záběry z místa, stavba utrpěla hrozivé škody. Uvnitř se přitom podle místostarosty města Sergeje Orlova skrývalo asi 1200 lidí. Budova totiž sloužila jako útočiště pro obyvatele města, kteří kvůli bombardování přišli o střechu nad hlavou.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil útok na divadlo za další hrozivý válečný zločin. „Rusové nemohli nevědět, že slouží jako útočiště pro uprchlíky. Teď je budova zcela v troskách,“ napsal na twitteru.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

Satelitní snímky společnosti Maxar ukazují, že před bombardováním bylo před i za budovou divadla bílým písmem rusky napsáno DĚTI.

V Charkově se ruské síly snaží obklíčit město, potýkají se však s nedostatkem munice, píše BBC. Při nočním útoku na město byli podle ukrajinské pohotovostní služby zabiti dva lidé a zničeny dvě obytné budovy. „Záchranáři pracovali na likvidaci požáru, zachránili čtyři lidi ze zřícené budovy, další dva obyvatelé bohužel při útoku zemřeli,“ uvedli záchranáři. Následující video ukazuje situaci po nočním bombardování.

Od začátku invaze pak v Charkově zemřelo nejméně 500 obyvatel. Ukrajinský parlament ve středu informoval, že ruští okupanti ostřelovali místní školu. Třípatrová část budovy se zřítila, jeden člověk byl zraněn. Zcela zničena byla po raketovém útoku taktéž škola v Mariupolu.

V Chersonské oblasti Rusové údajně falešně ohlásili kontrolu nad regionem, podle zpravodajů BBC však nepostoupili ani do Záporoží, ani do Mykolajivu, tedy do klíčových měst regionu. Město Volnovacha v Doněcké oblasti bylo podle místních úřadů zcela zničeno.

Podle informací guvernéra Vinnycké oblasti Sergeje Borzova Rusové aktuálně ostřelují město Vinnycja. Útok poničil televizní věž, část města tak přišla o televizní signál. Při incidentu podle informací webu The Kyiv Independent zatím nikdo nezemřel.

Střelba do civilistů

Hromadske i Kyiv Independent poté informují o tom, že ruští okupanti začali ve městě Černihiv střílet do lidí, kteří čekali před místní pekárnou ve frontě na chléb. Deset lidí podle informací médií zemřelo.

Už několik dní se spekuluje také o ruském vylodění v Oděse, Rusko však údajně ještě není na zahájení této námořní operace proti jižnímu přístavnímu městu připraveno, nemá dost jednotek na souši.

Ruští okupanti během dvaceti dnů války zničili na Ukrajině 3500 infrastrukturních zařízení, mezi nimi například školy či nemocnice. Informuje o tom běloruská Nexta.

Barikády v ulicích a hrobové ticho. Ukrajinská Oděsa se připravuje na nejhorší

Podle ukrajinského generálního štábu se ozbrojeným silám Ukrajiny podařilo v některých oblastech přejít do protiútoku. Letectvo údajně zničilo tři ruská letadla, vrtulník a tři bezpilotní letouny. „Kolony okupačních vojsk pokračují v útocích na obydlené oblasti ukrajinských měst. Naše letectvo na tyto kolony provedlo devět úderů," píše se v prohlášení štábu.

Rusko od začátku invaze podle Kyjeva přišlo o 13 800 vojáků, 430 tanků a 84 letadel. Podle Moskvy naopak ruské letectvo zničilo dalších 128 cílů. Údaje obou stran nelze zcela ověřit. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova je ruská 'vojenská operace' na Ukrajině „velmi přesná a zaměřuje se pouze na cíle vojenské infrastruktury".

Postup ve vyjednávání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes prohlásil, že pozice Ruska v mírových rozhovorech s Ukrajinou „zní realističtěji“, informovala agentura Interfax. „Bylo mi řečeno, že postoje Ruska při jednání začínají znít realističtěji. Na rozhodnutí v nejlepším zájmu Ukrajiny je však potřeba více času," uvedl Zelenskyj. Jednání nadále pokračují.

Podle agentury Reuters se NATO dnes chystá sdělit vojenským velitelům, aby vypracovali nové plány, jak odradit Rusko od další agrese. Znamenat to zřejmě bude více vojáků a protiraketové obrany ve východní Evropě. Také zástupci G7 se dnes sejdou online v jednu hodinu odpoledne, aby projednali situaci na Ukrajině.

Americký prezident Joe Biden má dnes oznámit další balíček obranné vojenské pomoci pro Ukrajinu, tentokrát ve výši 800 milionů dolarů, uvádí zpravodaj agentury Reuters. Spolu s minulým týdnem už dohromady půjde o miliardu. Už včera americký Senát jednomyslně schválil rezoluci odsuzující Vladimira Putina jako válečného zločince.