Největší podíl na rychlém růstu počtu případů měly v posledních dnech Spojené státy, které už registrují přes 4,1 milionu infikovaných, Brazílie s 2,4 miliony a Indie, kde se podle úřadů nakazilo téměř 1,4 milionu lidí.

Nakažených nyní přibývá rekordním tempem. Světová zdravotnická organizace (WHO) tento týden oznámila, že od čtvrtka do pátku přibylo celosvětově více než 284 tisíc nových případů, což je nejvyšší denní bilance od začátku pandemie.

Tento vývoj lze přičíst tomu, že šíření nákazy je na vrcholu v lidnatých státech, jakými jsou právě USA, Brazílie či Indie, podle agentury Reuters ale počet nových případů v uplynulém týdnu rostl v téměř 40 zemích po celém světě. Týká se to například Austrálie, Japonska, Bolívie, Súdánu, Bulharska, Belgie či Izraele. Nákaza se objevila už v téměř všech zemích světa, první případ dnes oficiálně oznámila i KLDR.

V Brazílii přibylo 1211 mrtvých, v Mexiku 729

Brazílie v uplynulých 24 hodinách zaznamenala dalších 1211 úmrtí s koronavirem a 51 147 nově nakažených. Mexiko v sobotu ohlásilo 729 dalších úmrtí s koronavirem a 6751 nově nakažených. S odvoláním na sobotní sdělení ministerstev zdravotnictví obou zemí o tom informovala agentura Reuters.

Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, je po Spojených státech druhou zemí, která je na světě koronavirem nejpostiženější. Celkem už se v ní nakazilo 2 394 513 lidí. Celková bilance mrtvých vzrostla na 86 449. Ve pátek brazilské úřady hlásily nárůst 1156 mrtvých s koronavirem a 55 891 nově nakažených. Podle odborníků jsou počty nakažených v Brazílii přitom ještě mnohem vyšší, než se oficiálně udává. Země totiž podle nich provádí na koronavirus SARS-CoV-2 příliš málo testů.

V Mexiku, které má má přes 126 milionů obyvatel, celkový počet nákazy koronavirem v sobotu stoupl na 385 036 případů a úhrnem zde dosud zemřelo 43 374 lidí s nemocí covid-19. Podle tamní vlády je počet nakažených patrně značně vyšší než oficiální počet potvrzených případů.

V Německu přibylo 305 nakažených

Počet prokázaných případů koronaviru v Německu stoupl v sobotu o 305 lidí. Počet mrtvých se nezvýšil. Vyplývá to z dnešních údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Němečtí hygienici zároveň odhalili další ohnisko koronaviru na farmě v bavorském Mammingu, kde se nakazilo 174 sezonních pracovníků.

Dosud se nákaza koronavirem v Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, prokázala u 205 269 lidí a 9118 nemocných zemřelo. V pátek přibylo 781 potvrzených případů nákazy koronavirem sedm nemocných zemřelo.

USA hlásí dalších 1145 obětí

Počet nakažených koronavirem se ve Spojených státech za 24 hodin zvýšil o téměř 75 tisíc a obětí přibylo 1145. Informovalo o tom americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). USA tak v sobotu už pátý den v řadě zaznamenaly více než tisícovku úmrtí pacientů s nemocí covid-19, denní bilance nových případů je jedna z nejvyšších od začátku pandemie.

CDC ve svých statistikách shrnuje údaje za uplynulých 24 hodin platné vždy k 16:00 washingtonského času (10:00 SELČ). Ne vždy se přitom jeho údaje shodují s čísly, která hlásí jednotlivé státy.

Podle CDC se v USA od začátku pandemie virem SARS-CoV-2 nakazilo téměř 4,1 milionu lidí, z nichž 145 013 zemřelo. Statistiky vedené americkou Univerzitou Johnse Hopkinse (JHU) jsou ale o něco vyšší - uvádějí 4,18 milionu nakažených a 146 463 obětí.

Podle deníku The New York Times (NYT) za poslední týden 18 amerických států hlásilo rekordní přírůstky nakažených. Jsou mezi nimi například Kentucky, Havaj, Kansas, Minnesota či Alabama. Nejvíce infikovaných za poslední týden - přes sedmdesát tisíc - měly podle sobotních údajů NYT Kalifornie a Florida.

Počet nových úmrtí v Rusku prudce klesl na 77

Počet nakažených koronavirem v Rusku za posledních 24 hodin stoupl o 5765, tedy zhruba stejně jako předchozí den. Počet nových úmrtí výrazně klesl na 77 ze 146, uvedla agentura Reuters s odvoláním na údaje krizového centrem. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 812 485 lidí. Z nich 13 269 nákaze podlehlo a vyléčilo se 600 250 osob.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně, je Rusko čtvrtou nejvíce zasaženou zemí světa z hlediska absolutního počtu případů, a to po Spojených státech, Brazílii a Indii. V absolutním počtu úmrtí je na jedenácté příčce. V porovnání s počtem obyvatel je však situace Ruska mnohem příznivější.

Ruské oficiální údaje budí zejména v západních médiích pochybnosti. Někteří demografové předpokládají, že přesnější obrázek vznikne až porovnáním letošních údajů o úmrtnosti s předchozími lety.

Nakažených v rakouském alpském středisku přibývá



V rakouském alpském středisku Sankt Wolfgang, kde se tento týden objevila nákaza koronavirem u sezónních pracovníků v hotelech, se zvyšuje počet odhalených případů. Hygienici v noci na dnešek informovali, že nakažených je už 44, uvedla agentura APA. Testováno zatím bylo více než šest stovek osob, ale polovina z nich ještě nezná výsledek.



V Rakousku začalo v posledních týdnech odhalených případů nákazy virem SARS-CoV-2 opět přibývat a úřady každý den hlásí přes stovku infikovaných. Za uplynulý den vyšly pozitivní testy u 134 lidí, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví. Nejvíce nových případů připadá na Vídeň (60) a Horní Rakousy (23), kde se nachází i Sankt Wolfgang. Celkem registruje Rakousko od začátku pandemie 20.472 nakažených a 712 úmrtí lidí s covidem-19.



Sankt Wolfgang leží na břehu jezera Wolfgangsee v turisticky oblíbené alpské oblasti Solná komora (Salzkammergut). První případ infekce se tam objevil v úterý u jedné z mladých brigádnic. Pak počet nakažených postupně rostl a zasáhl i zaměstnance čtyřhvězdičkových hotelů. Většinu infikovaných tvoří sezónní personál penzionů a dalších ubytovacích zařízení, nově byla ale nákaza odhalena i u jednoho z turistů.



Podle úřadů je riziko pro hosty vzhledem k bezpečnostním opatřením minimální. Všichni brigádníci údajně při práci nosili roušky. Úřadům se nicméně dosud nepodařilo zjistit, odkud přesně se nákaza ve městě rozšířila. Infekce se zatím objevila v sedmi hotelech a třech restauracích.



Úřady preventivně nařídily podnikům zavírat již ve 23:00, mimo provoz jsou i dva bary, kde nakažení pracovali. Místní obyvatelé, hosté i zaměstnanci v cestovním ruchu dostali doporučení, aby pokud možno nevycházeli ven. Doporučení má trvat do doby, než budou k dispozici výsledky plošného testování.



Situace v Sankt Wolfgangu připomíná způsob, jakým se letos na jaře rozhořelo ohnisko nákazy v nedalekém středisku Ischgl. Podle rakouských hygieniků se právě odtud rozšířil koronavirus nejen do dalších oblastí Rakouska, ale společně s turisty i do celé střední Evropy. Celkem se tam nakazily stovky lidí a nedávné testování ukázalo, že protilátky na koronavirus má v Ischglu vyvinuté více než 42 procent obyvatel.