On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že od úterý v Rusku končí období pracovního klidu zavedené v březnu kvůli šíření koronavirové infekce. Zároveň začíná pozvolná etapa postupného uvolňování restrikcí. Šéf Kremlu o tomto kroku dnes informoval, i když krizový štáb dopoledne ohlásil rekordní přírůstek nakažených za předchozí den.

Infekce se za neděli potvrdila u dalších 11 656 lidí, což je nejvyšší zaznamenaný denní přírůstek. Celkem se od propuknutí pandemie nakazilo 221 344 osob. Rusko se tím dostalo na třetí místo v žebříčku států nejhůře zasažených covidem-19, uvádí podle svých propočtů tisková agentura TASS. Vyšší počet infikovaných evidují pouze Španělsko a Spojené státy.

Putin prohlásil, že 11. květnem končí režim nepracovních dnů pro všechny podniky v zemi a od úterý je nezbytné vytvořit podmínky pro obnovení práce především v základních odvětvích ekonomiky. Nicméně gubernátoři mohou činnost podniků regulovat ve svých regionech podle aktuální epidemiologické situace.

Prezident zároveň sdělil, že začíná etapa zmírňování přijatých restriktivních opatření, avšak upozornil, že toto období bude pozvolné. Bylo by nebezpečně neuvážené pospíchat se zrušením omezení, "je třeba projít mezi Skyllou a Charybdou", řekl Putin podle agentury TASS s narážkou na nebezpečné mořské příšery z řeckých bájí. "Musí se postupovat postupně, opatrně, krok za krokem," zdůraznil.

V počtu nakažených Rusko s dnešní bilancí překonalo Itálii a Británii: obě tyto země evidují přes 219 tisíc případů nákazy. Druhé Španělsko nyní Ruskou federaci překonává o méně než 3000 nakažených. Ani jedna z uvedených evropských zemí však ještě nezveřejnila dnešní statistiky, nových infekcí v nich však oproti Rusku přibývá o poznání pomaleji.

Spojené státy evidují 1,3 milionu potvrzených případů



Počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 v Rusku i přes vysoké počty infekcí zůstává relativně nízký. K dnešnímu dni úřady evidují celkem 2009 úmrtí, v neděli jich registrovaly 1915. USA mají přes 79 tisíc mrtvých.

Rusko podle agentury AFP trvá na tom, že stabilně vysoké denní přírůstky nakažených jsou výsledkem většího množství provedených testů. Tempo šíření viru proto podle úřadů neodpovídá nárůstu nových případů. S touto interpretací však někteří Rusové i zahraniční pozorovatelé nesouhlasí.

Nejhůře zasaženou oblastí v rozlehlé zemi s více než 144 miliony obyvatel zůstává region metropole Moskvy. Tamní úřady minulý týden prodloužily omezení volného pohybu osob do 31. května a Moskvanům uložily povinnost nosit v obchodech a v hromadné dopravě roušky.

V Británii zemřelo dalších 210 lidí s covidem-19

V Británii zemřelo s covidem-19 dalších 210 lidí, a bilance zemřelých od počátku epidemie tak vzrostla na 32.065. Denní přírůstek je podle specializovaného vládního webu nejnižší od 26. března. Vláda premiéra Borise Johnsona mezitím zveřejnila strategii uvolňování opatření přijatých v boji s nákazou. Doporučila v ní mimo jiné, aby si lidé zakrývali ústa a nos v obchodech a hromadné dopravě.

Od počátku epidemie provedli zdravotníci podle místního ministerstva zdravotnictví už více než 1,4 milionu testů na covid-19. Dnes se počet infikovaných zvýšil o 3877 na celkových 223 060.

Kvůli infekci vláda na konci března zavedla řadu karanténních opatření. V neděli premiér Johnson nastínil strategii jejich postupného uvolňování a dnes vláda zveřejnila podrobný padesátistránkový plán dalšího vývoje. Strategie se týká Anglie, další části Spojeného království - Wales, Skotsko a Severní Irsko - mají postup v této věci ve vlastních rukou.

Vládní plán počítá s uvolňováním ve třech etapách. Už ve středu by se měli do práce vrátit lidé, kteří nemohou pracovat z domova, pokud je jejich pracoviště otevřené. Ve druhé etapě, která by měla začít nejdříve 1. června, by se měly postupně otevírat mateřské a základní školy. Otevřít by se měly také některé obchody. Konat se budou moci opět i sportovní utkání, ovšem bez diváků. Ve třetí fázi, s jejímž začátkem Johnsonův kabinet nepočítá dříve než 4. července, by se měly otevřít další obchody. Všechny kroky jsou přitom závislé na dalším vývoji epidemie.

Plán obsahuje i doporučení, aby si lidé v Anglii na veřejnosti zakrývali nos a ústa a to především v uzavřených prostorech, jako jsou obchody a prostředky veřejné dopravy. Vláda výslovně vyzývá, aby lidé používali podomácku vyrobené roušky a ne ty chirurgické, které by měly být dál k dispozici hlavně zdravotníkům. Dosavadní doporučení znělo, že nos a ústa si mají v Británii zakrývat jen pracovníci ve zdravotnictví a pečovatelé.

V Německu klesá bilance nových případů

V Německu v neděli přibylo 357 lidí s nemocí covid-19 a dalších 22 osob s touto diagnózou zemřelo. Vyplývá to z dnes zveřejněné bilance Institutu Roberta Kocha (RKI). V zemi tak nadále výrazně klesá denní bilance, čísla infikovaných za neděli jsou takřka o polovinu nižší než za sobotu, rovněž denní bilance obětí se dramaticky snížila, v posledních dnech ještě pravidelně přesahovala stovku.

V Německu se dosud covid-19 potvrdil u 169 575 lidí, z nichž 7417 zemřelo. Za vyléčené RKI označil 145.600 osob, což je o 1300 více než o den dříve. Po sobotě, kdy byla denní bilance výrazně nižší oproti předchozím dnům, pokles pokračoval i v neděli. V sobotu RKI ohlásil 667 nakažených a 26 případů úmrtí s covidem-19. Ještě minulý týdne ve čtvrtek RKI zaznamenal 1209 nových případů nákazy koronavirem a 147 mrtvých.

Nejpostiženější německou spolkovou zemí dlouhodobě zůstává Bavorsko s více než 44.000 nakaženými a více než 2150 mrtvými. S odstupem zhruba 10.000 případů infekce následují Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko.

Francie ruší omezení

Francie dnes po téměř dvou měsících přísného karanténního režimu vstupuje do nové fáze života s koronavirem. Lidé po celé zemi mohou opět přijímat návštěvy a pohybovat se na veřejnosti bez formuláře uvádějícího důvod vycházky, v prostředcích hromadné dopravy ale musí mít zakrytá ústa a nos. Počet nových úmrtí spojovaných s covidem-19 o víkendu klesl na nejnižší hodnoty od konce března, obavy z návratu zdravotnické krize ale podle francouzských médií přetrvávají. Prezident Emmanuel Macron vyzval obyvatele, aby byli nadále obezřetní.

"Díky vám virus ustoupil. Pořád je ale tady," vzkázal šéf Elysejského paláce na twitteru v neděli večer, tedy několik hodin před začátkem uvolňování karanténního režimu. Omezení pohybu zavedla vláda pro 67 milionů obyvatel 17. března, už předtím uzavřela školy nebo restaurace. Macron k večernímu vzkazu připojil slogan "zachraňujte životy, zůstaňte opatrní".

Titulní stránky některých francouzských deníků dnes hlásily příchod "nové éry" či "návrat k abnormálu". Ačkoli už lidé mohou navštěvovat kamarády a příbuzné a při přesunech kratších než 100 kilometrů nepotřebují vyplněný formulář ministerstva vnitra, úřady dál zdůrazňují hygienické zásady a platí zákaz shromáždění více než deseti lidí. V metru nebo v tramvajích musí mít cestující starší 11 let nasazené obličejové roušky.

Ekonomické aktivity jsou obnovovány částečně, přičemž podniky mají zajišťovat dodržování preventivních opatření. Otevírají se dočasně uzavřené obchody, kadeřnictví i továrny, píše agentura Reuters. "Všichni jsou trochu nervózní. Wow! Nevíme, kam míříme, ale vydáváme se na cestu," řekl kadeřník Marc Mauny, který svůj salon na západě Francie otevřel už s úderem půlnoci.

Francouzská média ráno informovala, že v pařížské hromadné dopravě místy nebylo dodržování stanovených dvoumetrových rozestupů možné. Ve významném uzlu Châtelet les Halles byl podle agentury AFP kolem 06:00 "skoro stejný nával" jako před začátkem celostátní karantény. Deník Le Monde zase přinesl fotografii tlačenice na nástupišti na nádraží Gare du Nord. Dopravní podnik RATP následně vydal prohlášení, podle kterého je nařízení o rouškách "převážně respektováno".

Vedle statisíců lidí, kteří se vracejí na svá pracoviště, se dnes mohly do školek a základních škol vrátit statisíce dětí. Například ve více než půlmilionovém Rouenu ale třídy na prvním stupni zůstanou zavřené až do 25. května. Obnovit výuku už dnes se starostovi Yvonu Robertovi jevilo jako předčasné.

Francouzský premiér Édouard Philippe minulý týden avizoval, že návrat k ekonomických aktivitám a společenskému životu bude "velmi postupným procesem" trvajícím řadu týdnů. Zároveň se nebude na celém francouzském území odvíjet stejně, vyloučeno není ani opětovně zpřísnění restrikcí. Vláda po vyhodnocení epidemiologické situace v jednotlivých departementech rozdělila zemi na "zelené" a "červené" regiony, pro která platí odlišné strategie.

V oblasti s vyšším rizikem, která zahrnuje Paříž a její okolí, se dnes nemohly na rozdíl od "zelené" části Francie otevřít parky a zahrady. V bezpečnějších regionech se budou moci při pokračování příznivého vývoje za týden otevřít některé střední školy, na začátku června pak kavárny a restaurace.

Rušení karanténních opatření zahájila Francie poté, co podle oficiální bilance koronavirus v zemi zavinil smrt více než 26 000 lidí. Po dubnovém vrcholu epidemie ve Francii v posledních týdnech zpomalovala a například počet lidí s covidem-19 hospitalizovaných ve vážném stavu se dostal pod 3000.

Španělsko hlásí za den nejméně úmrtí s covidem-19 od 18. března

Španělsko oznámilo 123 nových úmrtí s covidem-19, což je nejméně za den od 18. března. Nově se v zemi potvrdilo 373 nakažených koronavirem, což je nejméně za týden. O nejnovějších údajích ministerstva zdravotnictví dnes informoval deník El País. Díky zmírnění šíření nákazy v posledních několika týdnech dnes polovina Španělska vstoupila do další fáze uvolňování omezení přijatých v polovině března.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že od února se v zemi potvrdilo celkem 227 436 případů nákazy koronavirem, z toho 26 744 lidí zemřelo a 137 139 se uzdravilo. Španělská vláda ale uvádí už několik týdnů pouze případy nákazy potvrzené testem PCR a podle serveru Worldometer se ve Španělsku potvrdilo asi o 37.500 případů více.

Nejvíce zaznamenaných případů nákazy (64 853) i úmrtí s covidem-19 (8683) připadá na madridský autonomní region, druhým nejhůře postiženým regionem v zemi je Katalánsko s 54 807 případy nákazy potvrzenými testem PCR a 5555 evidovanými úmrtími s covidem-19.

Kvůli koronaviru španělská vláda v zemi se 47 miliony obyvatel vyhlásila nouzový stav 15. března, od kdy směli lidé z domu pouze na nákup potravin a léků, k lékaři či do práce. Až 2. května směli Španělé ven na procházku či za individuálním venkovním sportem, o týden dříve mohly na procházku poprvé po šesti týdnech děti. Na procházky a sportování stanovila vláda rozvrh hodin podle věkových kategorií, který mohou nyní regiony s příchodem teplejšího počasí změnit.

Před týdnem se ve Španělsku směly po téměř dvou měsících omezení otevřít za přísných pravidel všechny obchody a provozovny s plochou menší než 400 metrů čtverečních, musely ale mít s klienty dohodnutou schůzku předem. To neplatí ode dneška, kdy polovina země vstoupila do další fáze uvolňování, která mimo jiné umožňuje i otevření zahrádek a restaurací s poloviční obsazeností míst. Postupné uvolňování omezení má trvat do druhé poloviny června, nouzový stav je ale zatím prodloužen pouze do 24. května.