Podle agentury Reuters byl dnešní test první od března, kdy Severní Korea zkušebně odpálila dvě balistické rakety krátkého doletu. KLDR také provedla test řízené střely v lednu, jen několik hodin poté, co americký prezident Joe Biden nastoupil do úřadu. V posledních měsících se ale vůdce Kim spíš než na zbrojní testy soustředil na zabránění průniku koronaviru na severokorejské území a na záchranu ekonomiky, kterou dále zhoršila úplná uzávěra hranic kvůli pandemii, napsala agentura AP.

Podle Jeffreyho Lewise, odborníka na jadernou strategii z amerického Centra Jamese Martina, ale severokorejské řízené střely středního a delšího doletu nepředstavují o nic menší nebezpečí než balistické rakety. "Je to další systém, který je navržen, aby se vyhnul radarům," prohlásil Lewis.

Analytik Ankit Panda agentuře Reuters řekl, že nová řízená střela může být první severokorejskou zbraní tohoto druhu schopnou nést jadernou hlavici. "Je to první řízená střela KLDR, jíž byla připsána strategická role. To je běžný eufemismus pro systémy s jadernou schopností," uvedl spolupracovník americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Panda.

Zkoušce nové střely, která byla podle KCNA vyvinuta v průběhu uplynulých dvou let, zřejmě nepřihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un, přítomni byli ale jiní vysocí představitelé, včetně člena mocného politbyra vládnoucí Korejské strany práce Pak Čong-čchona.

Severní Korea oznámila, že o víkendu úspěšně otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu. Podle severokorejské oficiální tiskové agentury KCNA střely při zkouškách v sobotu a v neděli doletěly do vzdálenosti 1500 kilometrů, zasáhly cíle a následně spadly do severokorejských teritoriálních vod.

