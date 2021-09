Minulý týden se na ekonomickém fóru v Karpaczi před televizní kamery postavil polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka, aby ohlásil zásadní iniciativu, která výrazně zlepší životní prostředí na česko--polské hranici a především v okolí dolu Turów.

Kdo ale čekal, že Kurtyka oznámí přechod obří uhelné elektrárny Turów o výkonu skoro dva tisíce MW na zemní plyn a ukončení těžby v obludném povrchovém uhelném dole, jenž se nyní rozšiřuje až na samu českou hranici, ten byl zklamán.

Ministr Kurtyka pouze představil „pilotní projekt“ polské verze kotlíkových dotací, tedy výměny zastaralých lokálních topenišť na uhlí za ekologičtější zdroje vytápění. Dotace polského ministerstva životního prostředí dosáhne výše v přepočtu více než sto dvaceti milionů korun a bude určena pro bytové domy, a to především v hornickém městě Bogatynia kousek od Turówa. „Celkově má být vyměněno sedm set zastaralých kotlů na tuhá paliva,“ uvedl maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski. „Je to od nás takové přátelské gesto směrem k Česku,“ uvedl pro Deník ministr Kurtyka, proč pro „pilotní program“ byly vybrány pohraniční regiony s Českem a město Bogatynia, u kterého je elektrárna a důl Turów.

Zdroj: WEFPodle polského ministra Varšava dělá kolem Turówa i další vstřícné kroky. „Například jsme pozvali české experty, aby si prohlédli důl. Už se uskutečnily dvě návštěvy. Chceme ukázat, že kroky, které chystáme, budou realizovány a pomohou lidem kolem dolu,“ řekl Deníku Kurtyka. „Na obou stranách hranice žijí lidé, pro které chceme zajistit, aby podmínky, za nichž budou fungovat tamní podniky, pro ně byly co nejlepší,“ tvrdí ministr. „Rozhovory jsou ale složité, mnoho se od nich očekává, je tu mnoho věcí, které se v minulosti neřešily. A přestože už jednáme přes dva měsíce, je ještě mnoho věcí k řešení. Ale jednání jdou rychle a blížíme se k uzavření mezivládní dohody. Jsou tu ale těžké právní i technické otázky, které musíme řešit,“ uvedl dále.

Základní polské východisko je však stále stejné: ubránění další těžby v dole a také dalšího provozu obří uhelné elektrárny. „Pro lidi z Turówa a obyvatele Bogatynie to je otázka bytí a nebytí,“ připomněl Kurtyka. „Současně ale i oni chtějí žít v místě, kde jejich dětem zajistíme čistý vzduch a pitnou vodu. A chtěli bychom tamní situa-ci v tomto směru zlepšit, ne zhoršit,“ dodává ministr.

Dohoda není na cestě

Peníze věnované na kotlíkové dotace u hranic s Českem považuje Kurtyka za gesto k dobrým sousedským vztahům mezi Čechy a Polákyi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím. Ministr tvrdí, že Polsko je připraveno „24 hodin denně, sedm dní v týdnu okamžitě podepsat dohodu“.

Za její základ ale podle Kurtyky považuje Polsko letní memorandum, podle něhož by Polsko zaplatilo jen asi miliardu na zajištění dodávek vody do českého pohraničí a snížení prašnosti dolu. V těžbě uhlí a provozu elektrárny však chce pokračovat ještě mnoho let. „Chceme dohodu, chceme, aby tato kauza už nebyla zátěží česko-polských vztahů,“ říká ministr.

Ve skutečnosti však podle dobře informovaného zdroje Polsko i Česko čekají na rozsudek Evropského soudního dvoru, kde Praha Varšavu kvůli Turówu zažalovala. Soud předběžným opatřením zakázal Polsku těžbu a dolu hrozí obří pokuta za to, že v těžbě pokračuje. „Do rozsudku soudu žádná dohoda nebude. I s ohledem na české volby, kde se Babišův kabinet nechce ukázat jako slabý vyjednavač,“ dodal zdroj.