Prezident také poukázal na "temné stránky lidské přirozenosti- strach a hněv, zášť a násilí vůči muslimským Američanům, skutečným a věrným stoupencům mírumilovného náboženství", což podle něj oslabilo, ale nezničilo americkou jednotu.

"Pro mě je hlavním ponaučením z 11. září, že když jsme nejzranitelnější,…v bitvě o duši Ameriky, je jednota naší největší předností," uvedl. "Jednota neznamená, že musíme věřit tomu samému. Musíme mít zásadní respekt a víru v sebe navzájem i v tento národ," dodal.

Biden dnes s první dámou Jill Bidenovou navštíví New York, kde dva letouny pilotované sebevražednými atentátníky před dvaceti lety narazily do dvou mrakodrapů Světového obchodního centra, což si vyžádalo životy 2753 lidí.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb