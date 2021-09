"Jsem velmi smutný z toho, co se stalo. Ale mám velkou radost z toho, jak se zachoval svět a Francouzi. Vidíte, jsou tu všichni. Je to úžasné," řekl stanici BFM TV před kostelem další z francouzských herců Pierre Richard.

Belmondovy pozůstatky ke kostelu přivezl tmavý vůz a rakev do kostela na ramenou vnesli čtyři muži v černých oblecích, na něž u vchodu čekal kněz ve fialovém rouchu. Před zavřením masivních dřevěných dveří chrámu do něj mezi posledními vešly Belmondovy děti Paul a Stella.

V kostele Saint-Germain-des-Prés v centru Paříže se 10. září 2021 uskutečnil pohřeb francouzského herce Jeana-Paula Belmonda, který zemřel v pondělí 6. září ve věku 88 let | Foto: ČTK

V kostele Saint-Germain-des-Prés v centru Paříže se dnes uskutečnil dvouhodinový pohřeb francouzského herce Jeana-Paula Belmonda, který zemřel v pondělí ve věku 88 let. Na rozdíl od čtvrtečního pietního aktu pro veřejnost byl samotný pohřeb vyhrazen jen pro nejbližší rodinu a přátele.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.