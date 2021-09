Podle reportéra Geo News jsou všichni tři horolezci v pořádku. Musí sestoupit níž, zhruba do 6000 metrů, aby se k nim dostal armádní vrtulník. V nadmořské výšce, kde se nacházejí, už se vrtulník nemůže bezpečně pohybovat. Záchrannou operace komplikuje také nepřízeň počasí.

Trojice horolezců úspěšně zdolala 7788 metrů vysoký vrchol v pátek, poté začala sestupovat do tábora. Během večera poslali SMS zprávu svým blízkým, že se dostali do obtíží.

Také další zdroj obeznámený se situací na facebooku potvrdil, že záchranná operace byla přerušena do pondělí kvůli nepříznivému počasí. Upozornil přitom, že s postupujícím časem narůstá riziko pro horolezce, protože údajně nemají dostatek potravin na to, aby delší dobu přežili v mrazech kolem minus 30 stupňů Celsia. Všichni tři horolezci jsou však podle zdroje zatím zdravotně v pořádku.

