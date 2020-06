V pitevní zprávě se uvádí, že Floyd "přestal reagovat, když proti němu policisté použili donucovací prostředky; dostalo se mu neodkladné lékařské péče jak na místě, tak následně na pohotovosti, ale nepodařilo se ho resuscitovat".

Patologové také napsali, že test u Floyda 3. dubna prokázal covid-19. Příznaky nemoci se u něj v době smrti pravděpodobně neprojevovaly, ale posmrtně provedený test u něj byl nadále pozitivní co do přítomnosti koronaviru. Podle minnesotských lékařů Floyd při zásahu utrpěl srdeční zástavu. Muž trpěl srdečním onemocněním, užil syntetický opioid fentanyl a nedávno i metamfetamin a konopí, uvedli.

Floydova rodina si nechala vypracovat nezávislou pitvu a vyšlo z ní, že se muž udusil kvůli tlaku na krk a záda. Jak podle výsledků soukromé pitvy, tak podle výsledků pitvy oficiální, šlo o zabití.

Michael Baden, jenž je jedním ze dvou lékařů, kteří provedli soukromou pitvu pro rodinu, řekl v rozhovoru s listem The New York Times, že ho minnesotské úřady neinformovaly o pozitivním testu na covid-19.

Značné množství fentanylu

"Neřekly to řediteli pohřební služby ani nám a teď mnoho lidí chodí a nechává se testovat. Pokud provedete pitvu a ukáže se pozitivita na koronavirus, obvykle se to ohlásí všem, kdo budou v kontaktu s tělem. Všichni by si víc dávali pozor," řekl Baden. Sdělil také, že by na koronavirus měli být testováni i čtyři policisté, kteří byli při zásahu, a rovněž svědci události.

Baden rovněž přiznal, že ve Floydově těle bylo "značné" množství fentanylu, což by mohlo být důležité zejména v případě, že Floyd tuto drogu předtím ještě neužil. "Bylo toho dost na to, aby to zapříčinilo smrt, pokud na tuto drogu nebyl navyklý," sdělil Baden.

Floyd 25. května zemřel, když mu při zatýkání v Minneapolisu ve státu Minnesota klečel na krku zasahující bělošský policista Derek Chauvin i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Chauvin je nyní ve vazbě. Z napomáhání usmrcení byli obviněni také tři další policisté, kteří byli na místě brutálního zásahu a kteří po incidentu dostali výpověď.

Floyd byl zadržen kvůli podezření, že v obchodě zaplatil falešnou dvacetidolarovou bankovkou.