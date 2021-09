Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v sobotu večer zveřejnil nově odtajněný dokument zabývající se logistickou podporou pro dva saúdskoarabské únosce při útocích z 11. září 2001. Šestnáctistránkový výpis popisuje kontakt únosců se saúdskoarabskými spolupracovníky ve Spojených státech, ale neposkytuje žádné důkazy, že by se na útocích saúdskoarabská vláda podílela.

Náraz letadla do věže WTC | Foto: ČTK

Tři unesená letadla pilotovaná islamistickými teroristy před 20 lety narazila do dvou newyorských mrakodrapů Světového obchodního centra a do Pentagonu. Čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville po souboji cestujících s teroristy. Při útocích, jejichž bezpečnostní důsledky svět pociťuje dodnes, zahynulo 2977 lidí. Zemřelo také 19 sebevražedných atentátníků pocházejících většinou ze Saúdské Arábie.