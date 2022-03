Kyjev už oznámil, že pro nakládání s ohroženými dětmi zpřísňuje pravidla. Tým Aerial Recovery spolupracuje s ukrajinskými úřady na vytvoření systému, jenž by v zemi usnadnil monitoring dětí bez rodičů. „Ukrajinská vláda opravdu nemá kapacitu, aby se s tímto problémem vypořádala sama,“ říká Jeremy Locke, operační šéf týmu.

Děti jsou snadná kořist

Aerial Recovery je také v kontaktu s charitativní organizací Salam pomáhající uprchlíkům. Podle jejích zástupců se mohou děti, jež někdo v dobré víře a se snahou pomoci dopraví na ukrajinsko-polské hranice, stát snadným terčem.

„Jsou velmi snadnou kořistí - hledají pomoc,“ říká Martin Kvernbekk z charitativní organizace. „Takže pokud jste dospělí a máte pro ně nějaké jídlo nebo útočiště, půjdou s vámi. Nic lepšího neznají.“

Z mnoha různých zdrojů prý slyšel o pohřešovaných dětech a o pašerácích lidí, kteří nosí reflexní vesty a předstírají, že patří k organizacím pomáhajícím s humanitární činností.

„Gangy jsou velmi pokročilé - jde o velké, dobře financované sítě, které se tím živí. Jsou v tom dobré i v dobách míru. Nyní je válka, chaos, čehož mohou využít k tomu, aby těchto dětí a žen uchvátily ještě víc,“ vysvětluje Kvernbekk.

Poukazuje také na to, že většina mužů ve věku od 18 do 60 let nesmí Ukrajinu opustit, protože musí bojovat, ale muž, který má s sebou tři a více dětí, je za hranice doprovázet může. Na samotných hranicích přitom neprobíhá žádná prověrka, zda děti, jež provází, opravdu patří k němu. „Neexistuje způsob, jak to ověřit,“ prohlašuje Kvernbekk.

Obavy ohledně této věci vyjádřila začátkem tohoto týdne ve svém projevu také komisařka EU pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. „Máme nějaké zprávy o zločincích, kteří odváželi sirotky z dětských domovů na Ukrajině, překračovali hranice, předstírali, že jsou jejich příbuznými, a pak je začali využívat pro účely obchodování s lidmi,“ uvedla Johanssonová.

Problém zhoršuje také absence prověřovacích postupů lidí, kteří dobrovolně pomohou uprchlíkům nebo je ubytují, jakmile překročí hranici. „Všichni vědí, že se to děje, ale kvůli chaosu, který tu panuje, je těžké říct, jak moc. Úřady se snaží vysledovat, co se se všemi dětmi stalo, ale neexistuje žádná papírová stopa,“ říká Kvernbekk.

Ukrajina to začala řešit

Ukrajinské úřady nyní s pomocí nevládních organizací zavádějí systém, kam by byla zanesena jména všech vysídlených dětí, a zřizují bezpečné oblasti na východě země. Ve středu 9. března projednal ukrajinský ministr pro péči o děti s týmem Aerial Recovery plány na posílení bezpečnostních protokolů a na vytvoření bezpečných zón ve Lvově.

„Tak bychom nemuseli brát tyto děti přes hranice a Ukrajina by měla dohled nad tím, kam její děti jdou,“ konstatuje Jeremy Locke.

Volodymyr Lys, regionální vedoucí služby ochrany dětí pod ministerstvem sociální politiky ve Lvově, pro BBC uvedl, že prvních 10 dní války bylo těžkých, ale zlepšilo se to. „Bylo to velmi chaotické. Nikdo nevěděl, kam děti jdou, a nikdo neměl pocit, že by se v tom měl vytvořit nějaký systém. Teď už je tady řada nevládních organizací i dobrovolníků, kteří vědí, jak na to, a každý ví, co má dělat,“ vysvětlil Lys.

V konfliktních zónách v zemi podle něj zůstává pravděpodobně stále více než milion dětí. Většina se nyní evakuuje spíše na východ než do zahraničí. „V současnosti je ve Lvovské oblasti 550 sirotků a pěstounských dětí, přičemž čekáme, že se toto číslo zdvojnásobí. Deset dnů strávil náš tým tím, že jsme na vlakovém nádraží utěšovali děti, zajišťovali jim jídlo a úkryt. Celá Ukrajina je naprosto zděšena tím, co se děje,“ prohlašuje Lys.

S názorem, že dětem prchajícím do zahraničí hrozí, že se stanou předmětem obchodu nebo budou nuceny k prostituci, souhlasí. „Samozřejmě, že k tomu může dojít, zvlášť, pokud cestují bez svého zákonného zástupce nebo se dostanou na hranici bez doprovodu.“

Pět tisíc dětí zůstává nezvěstných

Locke bohužel sdělil BBC také to, že podle ukrajinských úřadů zůstává zhruba pět tisíc dětí z jejich záznamů prozatím nezvěstných, a nikdo neví, co se s nimi stalo.

„Buď se staly oběťmi války, nebo proklouzly přes hranici, nebo je odtamtud vyvedli pašeráci či lidé, kteří to dělají špatným způsobem,“ řekl Locke BBC.

„V tuto chvíli opravdu neexistuje způsob, jak s jistotou zjistit, kolik jich chybí. Úřady se nyní snaží zjistit, co se se všemi dětmi stalo,“ podotýká k tomu Martin Kvernbekk.

Jako dobrovolník pracuje pro Aerial Recovery na Ukrajině také humanitární pracovník Rob Lawrie, rovněž bývalý voják. „Viděli jsme tu pašeráky, využívající válku k tomu, aby se dostali k těm nejzranitelnějším. Doufejme, že teď už známe cestu, jak vyvést ty děti z nebezpečných oblastí a zajistit, že už se nedostanou překupníkům do rukou.“